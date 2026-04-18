Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 16. juna, a ekonomisti ocenjuju da ova odluka predstavlja važan signal stabilnosti u trenutku pojačanih globalnih energetskih i političkih izazova.

Produženje licence dolazi u trenutku kada pregovori o budućoj vlasničkoj strukturi kompanije ulaze u završnu fazu. Već u subotu u Beograd dolazi najviše rukovodstvo MOL-a, dok će operativni timovi od naredne sedmice započeti razgovore o svim aspektima mogućeg preuzimanja ruskog udela u NIS-u, što dodatno potvrđuje da se intenzivno traži dugoročno rešenje.

Ekonomista prof. dr Goran Puzić izjavio je za Informer da produženje licence predstavlja značajan pokazatelj međunarodne pozicije Srbije i njene sposobnosti da vodi balansiranu politiku u složenim globalnim okolnostima.

– Produženje licence od strane OFAC-a jasno pokazuje u kakvoj se poziciji nalazi naša zemlja u ovim teškim geopolitičkim uslovima. Činjenica da Srbija uspešno sarađuje i sa Istokom i sa Zapadom, kao i da rezultati izbora u Mađarskoj, kako su neki očekivali, nemaju nikakve veze sa NIS-om, ne može se osporiti – rekao je Puzić.

Govoreći o dolasku predstavnika MOL Grupe u Beograd, Puzić naglašava da ta poseta ima veliki značaj jer potvrđuje kontinuitet pregovora i otvara prostor za uključivanje novih partnera u rešavanje pitanja budućnosti NIS-a.

– Sama činjenica da rukovodstvo MOL-a dolazi u Beograd pokazuje da se pregovori nastavljaju. Ono što sam od početka očekivao jeste i potvrda da MOL u ovom procesu neće biti jedini partner. Kao što smo čuli od državnog vrha, pouzdan partner je i nacionalna kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. To jasno pokazuje da Srbija u ovom trenutku vodi računa i donosi pažljive odluke u složenim geopolitičkim okolnostima – istakao je Puzić.

On dodaje da Srbija ima priliku da, ukoliko mudro postupa u aktuelnoj situaciji, ostvari značajan iskorak.

– I dalje verujem da, ako budemo dovoljno promišljeni u ovom geopolitičkom trenutku, možemo postati mala Švajcarska u pravom smislu te reči – zaključio je Puzić.