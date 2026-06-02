Teatar Odeon najavljuje premijeru mjuzikla „Šećerna vodica”, koja će biti održana 14. juna od 19 časova, donoseći publici snažnu i emotivnu priču o odrastanju, nesigurnostima i potrebi da budemo prihvaćeni baš takvi kakvi jesmo. U režiji i adaptaciji Bojana Stojčetovića, po tekstu Leona Kovkea, ovaj mjuzikl kroz muziku, pokret i intimnu dramu otvara pitanja identiteta, ljubavi i pritiska savremenog društva opsednutog savršenstvom.

U centru priče nalazi se Brankica Đurić, svima poznata kao Đura (Anastasija Knežević), devojka koja na prvi pogled vodi borbu sa svojim fizičkim izgledom, ali je njen pravi teret mnogo dublji — unutrašnja nesigurnost i osećaj da nije dovoljno dobra. Odrasla bez majke, pod prezaštitničkim okriljem oca Rodoljuba Đurića (Saša Đurašević), Đura živi zarobljena između sveta detinjstva i sveta odraslih kojem još ne ume da pripadne.

Kako bi se zaštitila od osećaja nepripadanja, Đura stvara sopstveni svet laži i izmišljenih života — svoju šećernu vodicu. Međutim, kada ljubav zakuca na vrata kroz iskrenog i odanog Nešu (Nenad Stanojević), njeni strahovi postaju još veći. Nesposobna da poveruje da može biti voljena takva kakva jeste, Đura donosi očajničku odluku da promeni svoj izgled i novac za ekskurziju potroši na operaciju nosa, verujući da će tek tada postati vredna ljubavi.

Ono što sledi jeste emotivno putovanje kroz haos, suočavanje sa sopstvenim strahovima i potragu za istinskom srećom. Dok njen otac pokreće gotovo vojničku potragu za nestalom ćerkom, a svet oko nje tone u nesporazume i pogrešne izbore, Đura polako shvata da nijedna spoljašnja promena ne može izlečiti ono što nosimo u sebi.

„Šećerna vodica” je mjuzikl o generaciji koja odrasta pod pritiskom savršenstva, ali i snažan podsetnik da se sreća ne može oblikovati skalpelom. Kroz moćne songove, upečatljivu koreografiju i emotivne odnose među likovima, predstava govori o hrabrosti da skinemo svoje oklope, prihvatimo sopstvene nesavršenosti i pustimo ljubav u život.

Ne propustite premijeru mjuzikla „Šećerna vodica” 14. juna od 19 časova u Teatru Odeon — predstavu koja nas podseća da su upravo naše nesavršenosti ono što nas čini istinski ljudima. Nabavite svoje karte na blagajni u ulici Kraljice Natalije 45 ili na sajtu bilet.teatarodeon.rs .