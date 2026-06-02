Povodom Svetskog dana mleka, kompanija Imlek predstavila je novo Peštersko sveže mleko, proizvod koji dolazi sa jednog od najspecifičnijih i najočuvanijih prirodnih predela Srbije, Peštera. Poznata po netaknutoj prirodi, prostranim pašnjacima, čistom vazduhu i dugoj tradiciji stočarstva, Pešterska visoravan simbol je autentičnosti i prirodnog kvaliteta, a upravo na tim vrednostima počiva novi Imlekov proizvod.

Peštersko sveže mleko sa 3,5% mlečne masti proizvodi se od mleka koje dolazi isključivo sa farmi sa Pešterske visoravni, dajući prepoznatljiv pun ukus i prirodnu svežinu. Proizvod spaja tradiciju domaće proizvodnje i savremene standarde kvaliteta, uz jasnu priču o poreklu i prirodi iz koje dolaze.

Ceo proces nastanka Pešterskog mleka, od prikupljanja mleka na farmama preko kontrole kvaliteta do finalnog proizvoda, ispratio je i dokumentovao Jovan Memedović u svojoj autorskoj emisiji, koju publika može pogledati i na njegovom YouTube kanalu. Autentična priča o Pešteru i mleku, kroz kadrove prirode i farmera, dočarava duh Pešterske visoravni i vrednosti novog brenda, a kvalitet i proces proizvodnje Pešterskog svežeg mleka predstavljeni su posetom Imlekovom pogonu, uz vođenje stručnih kadrova i zaposlenih u Imleku.

“Peštersko sveže mleko nastalo je iz želje da potrošačima ponudimo proizvod koji u sebi nosi duh jednog posebnog podneblja, uz sve standarde kvaliteta na kojima insistiramo. Peštersko sveže mleko dolazi sa više od dvadeset farmi sa Pešterske visoravni, kao što su Karajukića Bunari, Kladnica, Vrsjenice i druga naselja. Ne sumnjamo da će potrošači to prepoznati i da će zbog toga Peštersko sveže mleko lako pronaći svoje mesto u frižiderima potrošača širom Srbije. Naš cilj bio je da razvijemo proizvod koji će kroz strogi kvalitet, specifičan ukus i identitet preneti emociju i karakter kraja iz kojeg dolazi“, naglasila je Marija Malović, regionalni menadžer za komunikacije i korporativne poslove u Imleku.

Obeležavajući Svetski dan mleka, lansiranjem novog proizvoda, Imlek je želeo dodatno da naznači važnost konzumacije mleka u ishrani, kao i važnost porekla i kvaliteta mleka. Novo Peštersko sveže mleko deo je šire strategije kompanije usmerene ka dodatnom razvoju domaćih brendova koji kombinuju kvalitet, tradiciju i stroge standarde kvaliteta, uz fokus na potrebe savremenih potrošača.