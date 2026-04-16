U svetu muško-ženskih odnosa često važi nepisano pravilo da stvari nisu uvek onakve kakvima se čine na prvi pogled. Privlačnost ne zavisi isključivo od fizičkog izgleda ili direktnog pristupa, već i od suptilnih signala koje nesvesno šaljemo. Ponekad je dovoljan i jedan detalj da promeni način na koji nas drugi doživljavaju – poput prstena na ruci.

Ova tema nedavno je pokrenuta na platformi Reddit, gde je jedan korisnik iz Srbije podelio svoje neformalno „istraživanje“ iz noćnog provoda. Kako je naveo, nije oženjen i sebe smatra prosečnim muškarcem koji inače nema mnogo uspeha kod devojaka. Upravo iz tog razloga odlučio je da sprovede mali eksperiment – stavio je lažnu burmu i izašao u klub.

Ono što je usledilo potpuno ga je iznenadilo:

"Prosečan sam lik. U klubu tu i tamo neki pogled, ali uglavnom budem nevidljiv, moram ja da orem i kopam da bih uopšte započeo komunikaciju... Slušao sam ranije one lovačke priče kako oženjeni muškarci privlače više pažnje, pa sam rešio za vikend da sprovedem jedan mali socijalni eksperiment. Našao sam neku običnu, ali ubedljivu burmu i stavio je na ruku", napisao je on.

"Otvoreno su me startovale"

Sa dvojicom drugara otišao je u klub i tamo ga je, kaže, dočekala "potpuno druga dimenzija".

"Mislio sam da je placebo ali jok! Žene su mi bukvalno prilazile. Slučajno se očešu o mene, gledaju direktno u ruke, vide prsten i ne da se ne povuku, nego se još više unesu u facu. Dve devojke su me otvoreno startovale za šankom", dodao je.

Kako bi se uverio da ne umišlja i proverio da li burma zaista pravi razliku, već sledeće veče odlučio je da je skine i ponovi izlazak pod istim uslovima. Rezultat je, kako kaže, bio potpuno suprotan – interesovanje je gotovo nestalo, a on se vratio u svoju staru ulogu "prosečnog, nevidljivog Balkanca".

"Skinem prsten sledeće veče, odem na isto mesto. Ono mrtvo more, prosečan nevidljivi Balkanac...Zanima me vaša perspektiva, a pogotovo bih voleo da čujem žene ovde. Da li je to sindrom zabranjenog voća i potreba da se takmičite sa drugom ženom? Ili podvesno mislite: 'Aha, čim se neka za njega već udala, znači da je prošao bezbednosnu proveru, nije psihopata i verovatno ima pare/stabilnost'?", upitao je on na kraju.

U komentarima ispod objave razvila se žustra rasprava. Iako su mnogi smatrali da je priča izmišljena, oni koji su mu poverovali pokušavali su da objasne fenomen iz različitih uglova.

"Desilo se, ja sam bio prsten", našalio se najpre jedan korisnik.

"Ako je dobar za neku drugu, dobar je i za mene"

Drugi je dodao:

"Bio je jedan eksperiment gde je dvoje vrlo atraktivnih ljudi testiralo tu teoriju. Devojka kada je nosila burmu prilazilo joj je manje muškaraca, dok muškarac kada je nosio burmu prilazilo mu je više devojaka. Ovo je svima jasno u principu. Ja sam čuo dosta puta oženjene drugare kako su mi pričali o tome. Solidan broj devojaka se vodi izgleda time da ako je dobar za neku drugu, dobar je i za mene možda."

"Žena je ženi vuk"

Da ima istine potvrdila je i jedna Srpkinja koja je otkrila:

"Kao žena mogu da ti kažem da su mog muža više startovale od kad smo se venčali i od kad nosi burmu. Neverovatno mi je to bilo pa sam istraživala na tu temu. Sve u svemu svodi se na to da te žene se vode logikom da je zauzet muškarac dobar muškarac. To jest, ako valja drugoj ženi toliko da se uda za njega, onda ce valjati i meni. Ni ne misle zaista o toj njegovoj ženi već samo o njemu na papiru. Žena je ženi vuk."

"Da, gledam u prsten"

Ipak, na kraju, još jedna Srpkinja se javila i otkrila zašto ona gleda u muške šake i da li je na prstu prsten:

"Počela sam da gledam u šake, ali iz potpuno drugog razloga. Da se ne prevarim. Desilo mi se da sam često sretala jednog lika, nakon nekoliko meseci prilikom susreta razmenimo brojeve telefona i taman da dogovorimo viđanje, mrtav-'ladan kaže da je oženjen i da je bio ubeđen da ja za to znam. Kad se tad nisam upucala. Pored mene su oženjeni zapravo najsigurniji".

Objašnjenje fenomena

Fenomen da zauzeti ili označeni muškarci privlače više pažnje nije nov, niti je nužno jednostavan za objašnjenje.

Psihologija ovde nudi nekoliko mogućih razloga: od tzv. "socijalnog dokaza" (ako je neko već izabran, verovatno ima poželjne kvalitete), preko utiska stabilnosti i sigurnosti, pa sve do suptilnih promena u ponašanju samog muškarca – opuštenost, samopouzdanje i manjak očigledne potrebe za odobravanjem često deluju privlačno.

Tu je i faktor "zabranjenog voća", koji kod nekih ljudi može probuditi dodatnu radoznalost ili izazov, ali to nikako nije univerzalno pravilo niti važi za sve žene.

(Blic)