Sportsko-rekreativna manifestacija Tur De Fruška okupila je na obroncima Fruške gore proteklog vikenda više od 3.000 ljubitelja aktivnog boravka u prirodi. Tom prilikom održana su takmičenja trkača, kao i biciklistička takmičenja različitih kategorija, a pored uživanja u prirodnim čarima, osveženje je učesnicima i posetiocima osigurala i prirodna, fruškogorska Jazak voda, koja se puni direktno iz izvora na toj planini, zadržavajući svoj jedinstveni mineralni sastav.

Tokom dva dana manifestacije, organizovane su sportske aktivnosti, među kojima su ključni bili MTB i E-MTB maraton, Trejl trka, kao i posebna takmičenja za decu u tim disciplinama. Pored toga, prisutnima je na raspolaganju bila i Jazak Chill zona, namenjena odmoru, opuštanju i zabavi za sve generacije. Naime, posetioci su, u okviru Jazak Chill zone, imali priliku da učestvuju u mnogobrojnim izazovima i aktivacijama, druženju sa popularnim piscem Urošem Petrovićem i prijateljem Jazak vode Radovanom Kovačem, uz posebne sadržaje za najmlađe.

Podrškom manifestaciji Tur De Fruška, Jazak voda nastavlja da naglašava važnost zdravih navika i aktivnog boravka u prirodi, donoseći u svakom gutljaju ovog furškogorskog dragulja prirodnu svežinu i kvalitet.

Izvor „Jazak“ vode nalazi se u okviru najstarijeg Nacionalnog parka u Srbiji, u blizini manastira Jazak. Jedinstvena po sastavu, Jazak voda u potpunosti zadržava svoju autentičnu svežinu i kristalnu čistoću, koja je odlikuje od samog njenog nastanka, a pored klasične negazirane i gazirane vode, izdvajaju se linije Jazak vitaminskih voda, obogaćene prirodnim ukusima poput mandarine i limuna, zove i aloe vere, kao i šumskog voća.