Ispod poda, koji je decenijama bio netaknut, pronađeni su ostaci koji povezuju više istorijskih epoha i otvaraju brojna pitanja.

Sve je počelo 29. jula 2024. godine, kada su radnici u istorijskoj kući u Bišop Oklandu pronašli dečje kosti ispod podnih dasaka. Uz posmrtne ostatke otkriven je i tanki kanap, dok je sve bilo umotano u novine datirane 19. juna 1910. godine.

Ovaj slučaj, poznat kao “Bejbi Okland”, ubrzo je privukao veliku pažnju javnosti i dospeo pred sud. U početku se verovalo da dete potiče iz perioda kada su novine objavljene, ali su kasnije analize potpuno promenile tok istrage.

Radiokarbonsko datiranje pokazalo je da je dete najverovatnije živelo između 1726. i 1812. godine, što je izazvalo dodatnu misteriju i otvorilo pitanje kako su ostaci završili u kući iz kasnijeg perioda.

Obdukcijom nije bilo moguće precizno utvrditi uzrok smrti, zbog čega su nadležni organi odobrili sahranu posmrtnih ostataka.

Policija je pokrenula opsežnu istragu kako bi utvrdila ko je boravio u kući početkom 20. veka, verujući da bi ti podaci mogli pomoći u razjašnjavanju slučaja i identiteta deteta.

Glavni istražitelj Mel Saterland naglasio je značaj identifikacije i utvrđivanja okolnosti smrti, koje bi mogle rasvetliti ovaj neobičan istorijski slučaj.

DNK analiza otkrila je da je reč o dečaku rođenom u terminu, kojem je kanap bio tri puta obmotan oko vrata. Njegovo telo bilo je umotano u novine pod nazivom The Umpire.

Sahrana je zakazana za 27. april, dok je nastavak sudske istrage planiran za 18. maj, kada se očekuju novi detalji koji bi mogli pomoći u razrešenju ove misterije.