Požar je izbio u sredu u 23 sata po lokalnom vremenu u rafineriji Džilong ​​kompanije Viva Enerdži Grup u Gilongu i za sada nije poznat obim štete, ali se smatra da bi mogao da utiče na snabdevanje gorivom u Australiji, prenosi australijski portal SBS.

Ugašen je posle 12 sati, a prema rečima australijskog ministra energetike Krisa Bovena mogao bi da poremeti snabdevanje gorivom u toj zemlji.

Zamenica komesara Vatrogasne službe Viktorije (FRV) Mišel Kauling rekla je da je došlo do malog curenja nakon kvara ventila na mehaničkoj opremi, što je verovatno uzrokovalo požar, kao i da se nakon toga oblak tečnog prirodnog gasa (LNG) zapalio zbog "nekoliko izvora paljenja" u rafineriji.

"Izgleda kao da je ventil popustio, što je izazvalo malo curenje", rekla je.

Kako se navodi rafinerija i dalje proizvodi dizel i mlazno gorivo smanjenom brzinom, dok je uticaj na proizvodnju benzina i dalje pod znakom pitanja. Izvršni direktor kompanije Viva Energy, Skot Vajat rekao je da je izbijanje požara "razočaravajuće na mnogo nivoa".

"Naravno, benzin će biti jedan od proizvoda čija će proizvodnja potencijalno biti pogođena, u zavisnosti od toga kako ćemo nakon toga upravljati jedinicama", rekao je Vajat.

Dodao je da je uveren da će inostrana isporuka rafinisanih goriva moći da popuni potencijalni nedostatak benzina. Obim štete nanesene rafineriji ostaje nejasan, ali su pogođene dve jedinice u naftnom kompleksu, a Vajat kaže da će kompanija u narednim danima da razmotri kako može da nastavi sa radom rafinerije bez potrebe za korištenjem dva pogođena pogona.

Bil Paterson, menadžer rafinerije u Koriju, rekao je da je požar izbio u sektoru "mogas" za avijaciju u rafineriji, delu koji pomaže u proizvodnji visokooktanskih goriva, uključujući benzin.

"Jedinica koja je pogođena pretvara LPG gasove u benzinsku komponentu, a ta benzinska komponenta se koristi u brojne svrhe, uključujući i mešanje običnog benzina koji kupujete na svojim benzinskim pumpama", rekao je.

I Vajat i Paterson negirali su mogućnost da se postrojenje zapalilo zbog zanemarenih bezbednosnih problema ili kao posledica zastarelosti.

Australija uvozi oko 80 odsto svog rafinisanog goriva, a ostatak se prerađuje iz domaćih zaliha u Koriou u Viktoriji i Lajtonu u Kvinslendu.

Rafinerija Viva može da preradi do 120.000 barela nafte dnevno, u njoj radi više od 1.100 ljudi, i snabdeva sa više od 50 odsto goriva Viktoriju i 10 odsto Australiju, navodi se na veb stranici kompanije.

