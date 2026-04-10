Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima, vaskršnji praznici u Srbiji obeležavaju se kao neradni dani, zbog čega će većina prodavnica i uslužnih objekata na Veliki petak, 10. aprila, raditi skraćeno – uglavnom do 18 časova, dok na sam dan Uskrsa većina objekata neće raditi.

Zakonski je predviđeno da tokom državnih i verskih praznika ne rade državni organi, firme i drugi oblici organizovanja koji pružaju usluge ili obavljaju delatnosti, izuzev Dana pobede koji se obeležava radno.

Zdravstvene ustanove

Ipak, institucije koje pružaju usluge od vitalnog značaja dužne su da rade i tokom praznika kako ne bi došlo do štetnih posledica po građane i državu. Zbog toga će državne bolnice funkcionisati po ustaljenom režimu.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd saopštio je da će jedinica za zdravstveni nadzor (sanitarni pregledi) raditi u subotu, 11. aprila, od 7.15 do 11 časova, dok će prijemno odeljenje raditi od sedam do 11 časova.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ naveo je da će na Veliki petak Centar za mikrobiologiju – Odsek za prijem uzoraka raditi tako što će prijemna i ginekološka ambulanta biti otvorene od osam do 10 časova, dok će izdavanje rezultata biti moguće od 10 do 12 časova. Sanitarna ambulanta i biohemijska laboratorija radiće od osam do 12 časova.

U subotu, 11. aprila, prijemna i ginekološka ambulanta radiće od osam do 10 časova, izdavanje rezultata od 10 do 12, dok će prijemna ambulanta i biohemijska laboratorija raditi od osam do 12 časova.

U ponedeljak, 13. aprila, prijemna i ginekološka ambulanta radiće od osam do 10 časova, izdavanje rezultata od 10 do 12, dok će sanitarna ambulanta i biohemijska laboratorija raditi od osam do 12 časova.

Institut za transfuziju krvi Srbije neće raditi na dan Uskrsa, dok će na Veliki petak, Veliku subotu i Uskršnji ponedeljak raditi od osam do 15 časova.

Apoteke

Tokom praznika biće otvorene dežurne apoteke koje rade 24 časa dnevno, među kojima su „Sveti Sava“ (Nemanjina 2), „Prvi maj“ (Kralja Milana 9), „Bogdan Vujošević“ (Bulevar maršala Tolbuhina 30), „Zemun“ (Glavna 34) i „Gornji grad“ u Lazarevcu.

Parking i garaže

JKP „Parking servis“ saopštio je da tokom praznika, od 10. do 14. aprila, neće biti naplate i kontrole parkiranja u zoniranim delovima grada. Redovan režim vraća se u utorak, 14. aprila.

U tom periodu biće zatvorene i poslovnice korisničkog servisa u Takovskoj, Mileševskoj i na Novom Beogradu.

Javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“ radiće bez prekida, po standardnom sistemu naplate.

Putevi i saobraćaj

„Putevi Srbije“ najavili su pojačan rad naplatnih rampi zbog očekivanog većeg intenziteta saobraćaja. Povećan je broj radnika, a svi naplatni kanali biće u funkciji 24 sata bez prekida.

Gradski prevoz tokom praznika funkcioniše po izmenjenom režimu:

10. april (Veliki petak) – red vožnje za nedelju

april – red vožnje za subotu

i 13. april – red vožnje za nedelju



Zbog toga će na ulicama biti manje vozila.

Taksi prevoz će do utorka, 14. aprila u 6 časova, primenjivati prazničnu, odnosno skuplju – nedeljnu tarifu.

Benzinske pumpe

Benzinske stanice na autoputevima i glavnim saobraćajnicama radiće non-stop, dok će ostale pumpe u gradu raditi najmanje od šest do 20 časova.

Pošte

Tokom praznika, od 10. do 13. aprila, radiće dežurne pošte u većim gradovima i na graničnim prelazima.

Glavna pošta u Takovskoj radiće svakog dana od osam do 21.30 časova.

Pošte na graničnim prelazima (Čukarka, Batrovci, Horgoš, Sremska Rača, Jarinje i Brnjak) radiće non-stop, dok će pošta na Gradini raditi od sedam do 18.30 časova.

Pošte u tržnim centrima i većim gradovima radiće na Veliki petak, subotu i ponedeljak, dok će na Uskrs raditi samo Glavna pošta u Beogradu i pošte na prelazima.

Prodavnice i tržni centri

Većina tržnih centara radiće skraćeno na Veliki petak, do 18 časova, dok na Uskrs neće raditi. U subotu i ponedeljak radno vreme će biti uobičajeno.

Supermarketi će uglavnom raditi skraćeno u petak, dok na Uskrs neće raditi.

Lidl je najavio rad do 18 časova u petak, redovno u subotu, neradno u nedelju i povratak na redovan režim u ponedeljak.

Slično važi i za Super Vero, Džambo, kao i za Maxi, Idea, Roda i Merkator.

Pijace

Pijace će raditi u petak, subotu i ponedeljak po uobičajenom radnom vremenu, dok na Uskrs većina neće raditi.

Izuzeci su pijace Zemun, Banovo brdo, Bele vode i Dušanovac, koje će raditi od šest do 14 časova.

„Beogradski buvljak“ neće raditi na Uskrs i u ponedeljak.

Pijaca cveća Krnjača radiće svim danima osim na Uskrs, dok pijaca Dušanovac (prodaja iz vozila) neće raditi 11. i 12. aprila.

Garaže i parking prostori na pijacama uglavnom će raditi po izmenjenom režimu, a pojedine lokacije poput Palilule i Zemuna biće otvorene 24 časa.