JP ''Putevi Srbije'' saopštilo je danas da spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srbiji koji se očekuje tokom predstojećeg praznika – Uskrsa.

U cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim auto-putevima intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze.

Najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine (ENP), savetuju "Putevi".

''Registrujte se na integrisani sistem naplate putarine 'Toll4All' i putujte jednim TAG uređajem bez zadržavanja na naplatnim stanicama kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku'', savetuju iz ''Puteva Srbije''.

Iz ''Puteva Srbije'' apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, da poštuju saobraćajne propise, postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kao i da prilagode vožnju uslovima na putu.

''Sve neophodne i detaljne informacije o stanju na državnim putevima u Republici Srbiji, u realnom vremenu, možete videti na internet-prezentaciji 'Putevi Srbije' na linku. Pratite nas i na društvenim mrežama Instagram, Fejsbuk i X. 'Putevi Srbije' svim učesnicima u saobraćaju žele srećan Uskrs'', navodi se u saopštenju.

