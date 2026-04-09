Sedamdesetosmogodišnji muškarac iz Zagorja ostao je bez 125.000 evra nakon što je postao žrtva računarske prevare preko društvene mreže, saopštila je policija u četvrtak.

Prevaranti su mu nudili ulaganje u kriptovalute, a on je u više navrata uplaćivao novac prema uputstvima takozvanog brokera. Nakon toga mu je prikazana navodna velika dobit, ali je naknadno utvrdio da sredstva nisu ostvarena zaradom, već su prebacivana direktno sa njegovog žiro-računa.

Policija navodi da ukupna materijalna šteta iznosi 125.000 evra i da će biti podneta krivična prijava zbog računarske prevare, dok kriminalističko istraživanje radi pronalaska počinioca i dalje traje.

„Građane pozivamo na oprez – da ne dele lične i bankovne podatke sa nepoznatim osobama niti da instaliraju aplikacije prema njihovim uputstvima. Dobro se informišite pre investiranja i potražite finansijski savet nadležnih institucija. Ne verujte upornim nepoznatim osobama koje vas nagovaraju na trgovanje kriptovalutama iako nemate iskustva, uveravajući vas da je reč o jednostavnom načinu poslovanja”, poručili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Građanima se savetuje da svaku sumnju u prevaru odmah prijave policiji na broj 192 ili lično u najbližoj policijskoj stanici. Detaljne informacije o tome kako izbeći prevare dostupne su na internet stranici MUP-a u okviru projekta „Web heroj”.

BONUS VIDEO: