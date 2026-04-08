Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da se u narednim danima tokom uskršnjih praznika može očekivati svežije i promenljivo vreme u jutarnjim i noćnim satima, sa dosta oblaka i sunca između oblaka, i dodao da će maksimalne dnevne temperature biti za desetak stepeni niže od onih koje su zabeležene u ponedeljak kada je bilo 22 do 26 stepeni. Todorović je za Tanjug rekao da će se u narednim danima u većini mesta zadržati suvo vreme sa retkim pojama kratkotrajne kiše i kratkotrajnog snega u brdskim i planinskim predelima, i dodao da će maksimalna temperatura u narednim danima biti između 10 i 15 stepeni.

"U nedelju i ponedeljak, 12. i 13. aprila, maksimalna temperatura će biti u blagom porastu u odnosu na četvrtak, petak i subotu, koji će biti najhladniji dani. U petak i subotu, a možda čak i u nedelju, u jutarnjim satima u pojedinim mestima će biti slabog mraza, to znači temperatura oko nule ili minus jedan, što je potencijalno opasno u aprilu zbog voća", naveo je on.

Na pitanje kada možemo očekivati povratak sunca i prolećnih temperatura, Todorović je istakao da u narednih desetak dana neće biti ozbiljne promene vremena, odnosno da će sredinom i naredne sedmice biti dosta oblaka, pomalo kiše i promenljivo vreme, za nekoliko stepeni toplije. Kako je naveo, tek posle 20. aprila se može očekivati ozbiljniji skok temperature od 25 do 27 stepeni. Todorović je rekao da trenutne promene nisu neuobičajene za ovo doba godine, uprkos tome što iznenađuju građane, odnosno da se vremenske prilike odvijaju po kalendaru a ne "po čudu".

“Snega i hladnoće je bilo i u proteklih pet-šest godina, tako da ovo nije ništa novo. Mraz je redovna pojava u martu i aprilu, a glavno je pitanje u kojoj su fazi cvetanja i listanja voćke.

Upravo je rizik od mraza najznačajniji detalj u periodu koji je ispred nas. Prošle godine mraz je naneo dosta štete, što se ne dešava svake godine, ali je uvek moguće", zaključio je meteorolog Todorović.