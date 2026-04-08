Svi građani Srbije koji planiraju da provedu uskršnje praznike van granica naše zemlje, treba da se pripreme za značajne promene na graničnim prelazima. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), Aleksandar Seničić, potvrdio je da od 10. aprila počinje puna primena EES (Entry/Exit) sistema, što donosi nova pravila za boravak u Šengen zoni.

S obzirom na to da Veliki petak ove godine pada ubrzo nakon uvođenja ovog režima, putnike očekuju strože procedure registracije koje će se primenjivati na apsolutno svim prelazima.

Seničić je ukazao na to da će putovanja u narednom periodu zahtevati mnogo bolju organizaciju, ali i čelične živce:

Gde god da budemo prelazili granicu, bez obzira da li se radi o avionu, prevozu kolima, autobusom, vozom, moraćemo da budemo registrovani. Ono što je važno da kažemo jeste da ljudi pre svega budu strpljivi, da znaju da ta procedura traje neko vreme i da će sigurno to prouzrokovati čekanja na graničnim prelazima.

Iako se uvodi stroga kontrola, postoji "sigurnosni ventil" u slučaju totalnog kolapsa na granicama. Naime, usled pritiska turističke industrije, Evropska komisija je omogućila državama članicama da privremeno suspenduju sistem ukoliko gužve postanu nepodnošljive.

Evropska komisija donela odluku na osnovu brojnih žalbi koje su upućene od strane turističke industrije i očekivanja da će to prouzrokovati ogromne gužve u zemljama članicama EU koje se pretežno bave i žive od turizma, da od 10. aprila bez obzira na sveobuhvatnu primenu, svaka zemlja će moći za sebe da donese odluku, odnosno granična služba, da se u određenim periodima kada se prave velike gužve suspenduje sistem EES na neko vreme.

Za one koji su mislili da je jedna registracija dovoljna za sva vremena, Seničić razjašnjava zabludu. Svaki ulazak podrazumeva proveru identiteta.

Treba razjasniti ljudima da kod EES sistema kada se jednom registrujemo to ne znači da se nećemo registrovati svaki put, jer mi moramo da se registrujemo svaki put, jer je sistem napravljen na taj način da mora da vas prepozna. Da bi vas prepoznao, potrebna je takozvana dvostruka verifikacija. Morate dati pasoš i morate obaviti makar slikanje, ako ste već jednom obavili, uz davanje otisaka prstiju.

Kao olakšanje za letnju sezonu, Seničić navodi da se očekuje rasterećenje na prelazu Evzoni zbog zatvaranja granice između Bugarske i Grčke, što će osloboditi dodatno ljudstvo. Ipak, zaključuje da su pravila jasna i neizbežna:

Mi ne možemo to da promenimo, to je regulativa koja je na snazi. Mi možemo da je kritikujemo sa pravom i možemo da budemo ljuti zbog toga, ali to neće prestati da važi.

