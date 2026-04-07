U Srbiji se danas nakon delimično vedrog i u nekim delovima oblačnog jutra, očekuje razvedravanje sa dužim sunčanim intervalima i temperaturama od tri do 22 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u istočnoj Srbiji i u Banatu povremeno jak, severozapadni.

U Beogradu će nakon umerenog i potpuno oblačnog i suvog prepodneva doći do razvedravanja sa dužim sunčanim intervalima, sa umerenim severozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom od oko 20 stepeni.

Od srede do nedelje očekuje se pad temperature, sa jutarnjim mrazom i kratkotrajnim pljuskovima, prenosi Tanjug.

