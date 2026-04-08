Ovogodišnji Konkurs za upis dece u predškolske ustanove na teritoriji Beograda počinje danas, 8. aprila, i trajaće do 8. maja, izjavila je gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić, navodeći da je na raspolaganju oko 15.000 slobodnih mesta, a prijave se podnose isključivo preko portala eUprave. „Konkurs je počeo za svih 17 gradskih opština, a na raspolaganju je 318 objekata“, rekla je Čamagić za Tanjug.

Prema njenim rečima, dinamika Konkursa je takva da će se prijave zatvoriti 8. maja, a preliminarne liste će biti istaknute 1. juna. "Tada se otvara rok za žalbe, koji će trajati do 8. juna. Upisne komisije razmatraće žalbe do 15. juna, nakon čega se očekuju konačne rang liste”, objasnila je Čamagić.

Ona je istakla da će se zahtevi za upis podnositi, kao i ranije, isključivo elektronski, i to putem usluge eVrtić na portalu eUprava. Sva potrebna dokumentacija pribavlja se po službenoj dužnosti, te nije potrebno da roditelji bilo šta dostavljaju lično ustanovama, rekla je Čamagić.

“Mi smo danas u prilici da kažemo da većina najmlađih Beograđana ide u vrtić. Preko 86.000 dece boravi u vrtićima u Beogradu, što je u skladu sa evropskim standardima. I u narednoj godini boravak u beogradskim vrtićima biće besplatan”, rekla je Čamagić.

Od danas usluga eVrtić dostupna i za grad Beograd

Usluga eVrtić od danas je dostupna i za grad Beograd, odnosno za 17 predškolskih ustanova u gradu, rekao je direktor kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović. Jovanović je izjavio za Tanjug da grad Beograd isključivo elektronski omogućava ovu uslugu. Naveo je i da je, pored 17 gradskih predškolskih ustanova, u toku prijava za čak 104 predškolske ustanove širom Srbije.

"Pozivamo roditelje da na jednostavan način prijave decu u vrtiće, jer nema potrebe da prikupljaju izvode iz matičnih knjiga, uverenja o prebivalištu, potvrde o zaposlenju, zato što elektronska uprava to sve radi za njih", rekao je Jovanović.

On je naveo da je ova usluga jedna od najaktraktivnijih već devet godina.

"Imamo interesantan podatak da od 2017. godine, kada je krenula prvi put ova usluga, do sada imamo preko 500.000 prijava dece u vrtiće, što je neverovatan podatak", rekao je on.

Dodao je da je među građanima popularna i usluga za upis dece u osnovne škole.

Prijave za upis u vrtiće se podnose elektronskim putem, pomoću usluge eVrtić na portalu eUprava ili putem mobilne aplikacije eUprava, i dostupne su svim eGrađanima, odnosno registrovanim korisnicima portala eID, bez obzira na to na koji način pristupaju portalu. Celokupan spisak predškolskih ustanova obuhvaćenih konkursom dostupan je u okviru usluge eVrtić na portalu eUprava.

Novina je da će i roditelji strani državljani moći da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić u okviru usluge eVrtić-roditelj stranac, s obzirom na to da je ta usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Srbiji koji su eGrađani.

(Tanjug)