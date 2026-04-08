U toku je potraga za nestalim 39-godišnjim muškarcem Živkom Vrceljom iz Grgurevaca, potvrđeno je za Sremsku TV.

On je poslednji put viđen 31. marta oko 12 časova u svojoj vikendici u vikend naselju Velika Sanča, kada je na sebi imao radnu garderobu. Od tog trenutka mu se gubi svaki trag.

Porodica je njegov nestanak prijavila 2. aprila, nakon čega je pokrenuta potraga i policija intenzivno traga za njim. Živko je živeo sam u Grgurevcima kod Sremske Mitrovice, a u trenutku nestanka nije imao lična dokumenta, dok mu je mobilni telefon nedostupan.

Porodica apeluje na sve građane koji imaju bilo kakve informacije da se jave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu broj telefona 063/750-2442.