Nakon gotovo letnjih temperatura koje smo imali juče, danas je već došlo do osetnog pada, ali to je tek uvod u vremenske prilike koje nas očekuju do kraja nedelje. Prema najnovijim prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), Srbiju pred Uskrs očekuje nagla promena vremena i pojava koja može biti veoma opasna.

Iako će se danas, uz postepeno razvedravanje, temperatura kretati između 18 i 22 stepena, meteorolozi upozoravaju da nas u drugom delu sedmice očekuje znatno pogoršanje vremena.

Kako navode iz RHMZ, u periodu od 9. do 11. aprila širom Srbije očekuju se jutarnji prizemni mrazevi, dok su lokalno mogući i slabi mrazevi na visini od dva metra, sa najvećom verovatnoćom u petak, 10. aprila.

U nastavku, od petka uveče pa sve do nedelje, 12. aprila, u nižim predelima ponovo će padati kiša, ponegde i susnežica, dok se u brdsko-planinskim krajevima očekuje sneg i formiranje, odnosno povećanje snežnog pokrivača.

Meteorolozi dodatno ističu da se kratkotrajna kiša u sredu ujutru, 8. aprila, može javiti na jugu zemlje, dok će u istočnoj Srbiji tokom dana duvati jak, na udare i olujni severozapadni vetar.

Period sa jutarnjim prizemnim mrazevima, ali i mogućim mrazevima na visini od dva metra, trajaće od četvrtka, 9. aprila, do subote, 11. aprila. Tokom četvrtka se, uz razvoj oblačnosti, očekuju i kratkotrajni lokalni pljuskovi, a u brdsko-planinskim predelima mogući su pljuskovi krupe i snega.

Novo jače naoblačenje sa kišom i snegom, koje dolazi sa Jadrana, najpre će u petak krajem dana zahvatiti jug Srbije, dok će se tokom vikenda, od 11. do 12. aprila, proširiti i na ostale delove zemlje.

Početkom naredne sedmice očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje.