Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) hitno se oglasio rano jutros u vezi vremenske prognoze uoči Uskrsa kada se očekuje da temperature padnu i na -7 stepeni Celzijusa, da bi onda usledio nagli preokret. U svemu tome, jak mraz bi mogao da pričini štetu poljoprivrednicima širom Srbije.

- U periodu od 9. do 12. aprila širom Srbije prognoziraju jutarnji prizemni mrazevi sa vrednostima minimalne temperature na 5 cm od tla u četvrtak (09.04.) i nedelјu (12.04.) u intervalu od -3 do 0, a u petak i subotu (10. i 11.04.) od -7 do -3 stepeni Celzijusa - saopštio je RHMZ.

Lokalno se očekuju i slabi mrazevi na 2 m visine sa najvećom verovatnoćom pojave u petak i subotu, 10. i 11. aprila.

Vreme danas u Srbiji

Kada je reč o današnjoj vremenskoj prognozi, ujutro i pre podne iznad većeg dela pretežno sunčano, a ujutro su na jugozapadu i jugu Srbije uz nešto više oblačnosti tek ponegde moguće i sasvim slabe kratkotrajne padavine.

- Od sredine dana promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uveče i noću u Banatu i na istoku Srbije ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni, uveče u slablјenju- ističe RHMZ.

Vreme narednih dana u Srbiji

U četvrtak (09.04.) promenlјivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili plјuska, dok su u brdsko-planinskim predelima mogući plјuskovi krupe i snega.

Ipak, prema najnovijoj prognozi RHMZ-a, od petka (10.04.) očekuje nas uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a od nedelјe (12.04.) i postepeno toplije.

Agrometeorološko upozorenje

RHMZ izdao je hitno upozorenje zbog jakih mrazeva, nesvakidašnjih za ovo doba godine.

- Najavlјeni prizemni mrazevi u jutarnjim časovima mogu nepovolјno uticati na tek nikle rane prolećne ratarske useve i povrtarske kulture koje se gaje na otvorenom - navodi RHMZ i dodaje da:

Mrazevi na 2 metra visine mogu dovesti do oštećenja na zametnutim plodovima i otvorenim cvetovima voća.

