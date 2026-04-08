Podnošenje zahteva za upis dece u predškolske ustanove i ove godine omogućeno je putem unapređene elektronske usluge eVrtić koja je dostupna na Portalu eUprava svim registrovanim korisnicima Portala eID, tj. eGrađanima. Ova usluga je trenutno dostupna u preko 80 predškolskih ustanova širom Srbije, a od danas, i u svih 17 predškolskih ustanova Grada Beograda.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović istakao je da se prijave za predškolske ustanove na teritoriji Grada Beograda podnose isključivo elektronskim putem, te da svi roditelji, staratelji ili hranitelji mogu iskoristiti ovu elektronsku uslugu i prijaviti dete u željenu predškolsku ustanovu u terminu trajanja konkursa, bez odlaska na šalter, jer eUprava omogućava automatsko prikupljanje svih potrebnih podataka iz registra matičnih knjiga, prebivališta i osiguranja roditelja.

Ono što je novina ove godine je da i roditelji strani državljani mogu da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić u okviru usluge eVrtić – roditelj stranac, s obzirom na to da je usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Republici Srbiji koji su eGrađani.

Jovanović je rekao da je za period od 2. februara do 8. aprila ove godine podneto oko 25.000 zahteva za upis dece u predškolske ustanove. Usluga eVrtić je jedna od najkorišćenijih usluga na Portalu eUprava i od pokretanja 2017. godine podneto je preko 500.000 zahteva.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu podseća roditelje da prate objavljivanje konkursa u svojim opštinama i gradovima kako bi blagovremeno i elektronskim putem podneli zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu. Korisničko uputstvo koje može pomoći pri popunjavanju elektronske prijave na Portalu eUprava dostupno je na sledećem LINKU.