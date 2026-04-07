Temperatura u Srbiji za samo 24 sata pala je za skoro 10 stepeni! Nakon jučerašnjeg gotovo letnjeg dana, hladniji talas sve više zahvata našu zemlju. Još izraženije pogoršanje vremena očekuje se od sredine sedmice, kada će u istočnoj Srbiji pasti veća količina kiše, dok se za prvi dan vikenda u pojedinim krajevima prognozira dodatni pad temperature, pa čak i pojava susnežice.

Kako navodi Instagram stranica „Hailz Srbija“, u poređenju sa ponedeljkom u 11.30 časova, temperature su danas u centralnim i južnim delovima Srbije niže za 5 do 7 stepeni, uz dominaciju severnih strujanja.

Dodaje se i da je mraz u nizijama najizvesniji u petak i subotu, kada će minimalne temperature na visini od oko dva metra biti između -1 i 0 stepeni, dok će pri tlu biti i u minusu.

Tokom dana, temperature u nizijama kretaće se uglavnom između 10 i 15 stepeni Celzijusa u najtoplijim predelima.

U četvrtak se u istočnoj polovini Srbije očekuje razvoj konvektivnih oblaka, što će usloviti pljuskove, naročito uz granicu sa Rumunijom i Bugarskom, gde postoji mogućnost padavina u vidu krupe ili sitnog grada, uz granične uslove za pojavu grmljavine.

Ipak, ovaj kraći prodor hladnog vazduha neće dugo potrajati, pa se već od nedelje očekuje stabilizacija vremena, kada bi temperature u zapadnim delovima Srbije ponovo mogle dostići i do 20 stepeni.