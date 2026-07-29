Najavljena isplata od oko 6.000 dinara svim punoletnim građanima krajem septembra odnosi se na raspodelu sredstava iz Akcionarskog fonda, izjavio je broker Branislav Jorgić.

On objašnjava da pravo na besplatne akcije ima oko 4,8 miliona građana, na osnovu Zakona o besplatnoj podeli akcija iz 2007. godine i formiranja Akcionarskog fonda 2010. godine.

Mnogi nisu ni svesni da imaju akcije

Jorgić ističe da veliki broj građana ni danas ne zna da poseduje besplatne akcije.

- Mnogi građani i ne znaju da imaju te akcije. Mogu da provere da li poseduju akcije Akcionarskog fonda, Aerodroma Beograd, NIS-a i Telekoma. Dovoljno je da odu u poštu ili Poštansku štedionicu sa ličnom kartom i tamo će dobiti informaciju da li imaju akcije ili ne - rekao je Jorgić.

Prema njegovim rečima, građani su ranije dobili pet akcija NIS-a, jednu akciju Aerodroma Beograd, 31 akciju Telekoma i sedam akcija Akcionarskog fonda.

Kako da proverite da li imate pravo na novac?

Provera je veoma jednostavna i traje svega nekoliko minuta.

Potrebno je da:

sa važećom ličnom kartom odete u najbližu poštu ili ekspozituru Poštanske štedionice;

zatražite proveru da li na svoje ime imate besplatne akcije i sredstva iz Akcionarskog fonda.

Jorgić procenjuje da bi raspodela sredstava iz Akcionarskog fonda mogla da iznosi oko 55 evra, odnosno približno 6.000 dinara po građaninu.

Dodaje i da bi za građane koji su punoletni postali nakon 2010. godine sredstva, prema njegovoj proceni, mogla biti obezbeđena iz budžeta.