Bogat dečiji program, rekordna zastava, primeri tehnološkog napretka i koncerti najvećih domaćih muzičkih zvezda. To je samo deo onoga što će građani imati prilike da vide danas na velikom skupu ispred Skupštine Srbije.

1

Prema programu, nakon 11 časova će biti organizovan bogat sadržaj za decu, gde će mališani sa roditeljima moći da uživaju u raznim interaktivnim sadržajima, igraonicama, edukativnim radionicama... 

g

Program za najmlađe je spreman, a tokom dana se očekuje i zvanični početak skupa "Srbija, jedna porodica" ispred Narodne skupštine.

 