Bogat dečiji program, rekordna zastava, primeri tehnološkog napretka i koncerti najvećih domaćih muzičkih zvezda. To je samo deo onoga što će građani imati prilike da vide danas na velikom skupu ispred Skupštine Srbije.

Prema programu, nakon 11 časova će biti organizovan bogat sadržaj za decu, gde će mališani sa roditeljima moći da uživaju u raznim interaktivnim sadržajima, igraonicama, edukativnim radionicama...

Program za najmlađe je spreman, a tokom dana se očekuje i zvanični početak skupa "Srbija, jedna porodica" ispred Narodne skupštine.