Visoke letnje temperature predstavljaju ozbiljan izazov za svaki automobil. Iako su savremena vozila konstruisana tako da izdrže ekstremne vremenske uslove, dugotrajno izlaganje suncu i visokim temperaturama vremenom ostavlja posledice na pojedine komponente.

Najosetljiviji su delovi izrađeni od gume i plastike, a posebno pažnju treba obratiti na automobilske gume, koje imaju ključnu ulogu u bezbednosti tokom vožnje.

Zašto su gume posebno ugrožene?

Tokom letnjih meseci asfalt dostiže veoma visoke temperature, dok sunčevo UV zračenje dodatno utiče na materijal od kojeg su gume napravljene. Vremenom dolazi do njihovog isušivanja, zbog čega guma postaje tvrđa i manje otporna na opterećenja.

Stručnjaci upozoravaju da se usled takvih uslova mogu pojaviti sitne pukotine na bočnim stranama ili gazećem sloju, što povećava rizik od oštećenja, pa čak i iznenadnog gubitka pritiska tokom vožnje.

Poseban problem predstavlja pojava poznata kao „suva trulež“, koja se češće javlja kod vozila koja dugo stoje parkirana i retko se koriste. U takvim slučajevima gume propadaju iako automobil ne prelazi veliki broj kilometara.

Redovna kontrola može sprečiti veće probleme

Jedna od najvažnijih preventivnih mera jeste redovna provera pritiska u gumama. Preporuka je da se to radi najmanje jednom mesečno, ali i pre svakog dužeg putovanja.

Neodgovarajući pritisak, bilo da je prenizak ili previsok, može ubrzati habanje guma, smanjiti stabilnost vozila i povećati potrošnju goriva.

Pored toga, korisno je povremeno pregledati gume i obratiti pažnju na eventualne pukotine, deformacije ili druga vidljiva oštećenja koja mogu ukazivati da je vreme za zamenu.

Kako zaštititi gume tokom leta?

Iako se visoke temperature ne mogu izbeći, nekoliko jednostavnih navika može pomoći da gume duže ostanu u dobrom stanju.

Kada god je moguće, parkirajte automobil u hladu kako biste smanjili direktno zagrevanje guma i ostalih delova vozila.

Ako će vozilo duže stajati, gume se mogu zaštititi prekrivanjem odgovarajućim materijalom koji umanjuje izloženost sunčevim zracima.

Koristite proizvode namenjene održavanju guma, jer oni mogu usporiti isušivanje materijala i pomoći da zadrže elastičnost.

Redovno održavanje i nekoliko jednostavnih preventivnih mera mogu doprineti dužem veku trajanja guma, ali i većoj bezbednosti tokom vožnje u periodu visokih letnjih temperatura, piše Večernji.