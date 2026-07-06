Najnovije dogovorene ustavne promene, aminovane pod patronatom Evropske unije, ogolile su surovu istinu o trenutnoj vladajućoj većini: sve može i sve prolazi, osim srpskog jezika i prava onog naroda koji je izneo promene u Crnoj Gori.

Zanimljivo je kako Milo Đukanović pravda svoje šurovanje sa Bilom Klintonom tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije, kriveći, naravno, Srbiju za sve.

-Imao sam intenzivnu diplomatsku aktivnost tokom 78 dana bombardovanja, praktično sam svaki dan bio u inostranstvu. Svako veče sam se vraćao u Crnu Goru. Leteo sam iz Podgorice i Dubrovnika. Moja spoljnopolitička kampanja, od strane mojih protivnika, kvalifikovana je kao "Đukanović na krilima NATO avijacije traži da se nastavi bombardovanje". Čitavo vreme sam radio suprotno, kaže Đukanović.

Đukanović kaže i da je Klinton imao ozbiljno poštovanje za ulogu Crne Gore.

-Zahvaljujući podršci SAD uspeli smo da savladamo iskušenja koja nam je vojni vrh priređivao, kaže Đukanović.

O referendumu

-I danas se mučimo sa pokušajima onih koji su izgubili da naprave reviziju. Ta potreba se, nažalost, značajno podržava iz Beograda. Bez obzira što je Boris Tadić nakon nekoliko dana došao u Crnu Goru da prizna rezultate refrenduma, njegov naslednik (Vučić) kaže da je Crna Gora "greškom žutih otišla". Zar je trebalo da tražimo dozvolu?

Odnos sa Hrvatskom

-Imamo uzorne odnose sa susedima. Nova vlast je kvarila odnose sa Hrvatskom, a to kvarenje je indukovano iz Beograda.

Đukanović kaže da je za njegov pad sa vlasti zaslužna "zloupotreba crkve".

-Crkva je igrala ulogu parapolitičke organizacije, a ne verske. Tu je ulogu obavljala u korist Kremlja, kao glavnog scenariste. Beograd je pripomagao, njegova je crkva na terenu, tvrdi Đukanović.