Ako ovog leta planirate putovanje automobilom kroz Evropu, nije dovoljno samo proveriti rutu i stanje na putevima. Promene u saobraćajnoj signalizaciji mogu napraviti problem vozačima koji nisu upoznati sa lokalnim pravilima.

Posebnu pažnju privlači novi znak koji se pojavio na putevima u Španiji. Iako mnogim vozačima deluje kao informativna oznaka, njegovo značenje je mnogo konkretnije, a ignorisanje pravila može dovesti do novčane kazne od 200 evra.

Reč je o oznaci S-15b koja se odnosi na posebne saobraćajne trake.

Kako izgleda znak i zašto zbunjuje vozače?

Oznaka je izrađena u obliku kvadrata sa plavom pozadinom. Na njoj se nalazi prikaz vozila gledanog spreda, sa jasno označenim brojem osoba u automobilu. Kod varijante „2+“ poruka je jednostavna: vozilo mora imati najmanje dve osobe kako bi smelo da koristi određenu traku.

Mnogi vozači ovu oznaku povezuju samo sa savetom da se deli prevoz ili sa pogodnostima za porodice, ali ona zapravo označava posebno pravilo korišćenja dela kolovoza.

Šta znači oznaka 2+?

Broj uz znak pokazuje minimalan broj osoba koje moraju biti u vozilu.

Kod oznake „2+“ to znači da automobil mora imati vozača i najmanje još jednog putnika. Ako se pojavi oznaka „3+“ ili „4+“, uslov postaje stroži i potrebno je više ljudi u vozilu.

Ovakve trake poznate su kao trake za vozila sa većim brojem putnika. Njihov cilj je da podstaknu zajedničku vožnju, smanje broj automobila na putevima i ublaže saobraćajne gužve.

Ko može da koristi ove trake?

Pravila nisu ista za sve kategorije vozila. Određene grupe mogu koristiti ove trake i kada u vozilu nema dovoljan broj putnika.

To se uglavnom odnosi na:

motocikle, zbog manjeg uticaja na opterećenje saobraćaja,

pojedina električna i vozila sa niskim emisijama,

laka teretna vozila koja ispunjavaju propisane uslove.

Posebni izuzeci mogu važiti i za autobuse, taksi vozila, vozila hitnih službi tokom intervencija i automobile koji prevoze osobe sa invaliditetom uz odgovarajuću oznaku.

Kontrole postaju sve strože

Vozači koji uđu u ovakvu traku bez ispunjenih uslova mogu dobiti novčanu kaznu. Nadležni organi koriste različite načine kontrole, od saobraćajnih patrola do sistema za nadzor.

U narednom periodu očekuje se još veća upotreba tehnologije koja može da pomogne u proveri broja putnika u vozilima. Cilj je da se prekršaji otkriju brže i preciznije.

Deo šire promene u evropskom saobraćaju

Trake namenjene vozilima sa više putnika nisu novost samo u jednoj zemlji. Slični sistemi već postoje u više evropskih država kao deo pokušaja da se smanji gužva u gradovima i podstakne efikasnije korišćenje automobila.

Pored ovih oznaka, evropski putevi dobijaju i druge nove znakove koji se odnose na bezbednost, ograničenja u određenim zonama i promene povezane sa električnim vozilima.

Za vozače to znači da je pre puta sve važnije upoznati se sa pravilima zemlje kroz koju prolaze, jer jedna pogrešna procena može pretvoriti bezbrižno putovanje u neprijatan trošak, piše Avaz.