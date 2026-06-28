-Nalazimo se na brodu Jadrolinije na liniji Zadar (Gaženica) – Iž. Prilikom pokušaja pristajanja došlo je do kvara na motoru. Već oko tri sata plutamo i čekamo pomoć. Čekamo da dođe tegljač i pomogne nam da pristanemo, rekla je čitateljka sa trajekta za hrvatski portal 24 sata i dodala:

- Trebalo je da pristanemo u 16 ​​časova, tada smo stigli u luku, ali su motori za zaustavljanje trajekta prestali da rade i onda smo samo plutali tamo. Posle dva sata, rekli su nam da imamo besplatna pića, iako smo do tada svi potrošili mnogo novca - naglasila je.

Kako su izvestili iz Jadrolinije, „danas je na trajektnoj liniji 435 Zadar – Bršanj (Iž) – Rava – Mala Rava došlo do manjeg kvara na trajektu Sis“.

- Trajekt je, uz pomoć tegljača, bezbedno pristao u luci Bršanj, gde je iskrcano svih 54 putnika koji su se u tom trenutku nalazili na brodu. Kvar se otklanja kako bi se trajekt što pre vratio u saobraćaj.

Današnje redovno održavanje linije obavljaće trajekt Jadran, kako bi se obezbedio kontinuitet prevoza putnika. Zahvaljujemo putnicima na razumevanju - navodi se u saopštenju za 24sata.

Tegljač je, kako je otkrio čitalac, konačno stigao oko 19 časova i počeo da gura trajekt ka obali.

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