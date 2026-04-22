Direktor JKP "Beogradski metro i voz" Andreja Mladenović je, na FAT ceremoniji u gradu Čangša, rekao da se o metrou u Beogradu i Srbiji govori više od pola veka, a da danas ta dugogodišnja vizija prestaje da bude samo san i postaje opipljiva stvarnost.

“Izgradnja beogradskog metroa je započeta, mi ćemo je dovesti do kraja. Za to nije potrebna samo politička volja, već i snažna i stabilna ekonomija, odgovorno vođene javne finansije i država koja danas ima kapacitet da realizuje ovako velike projekte", naveo je Mladenović.

Kako kaže, TBM mašine koje se danas preuzimaju predstavljaju vrhunac savremene inženjerske misli i tehnološkog napretka.

“Njihova preciznost, snaga i pouzdanost biće od presudnog značaja za uspešnu realizaciju podzemnih radova, koji spadaju među najsloženije faze ovog projekta", kazao je Mladenović.

Izgradnja beogradskog metroa, kako navodi, predstavlja dugo očekivani iskorak ka modernizaciji Beograda.

“To je projekat koji će trajno unaprediti kvalitet javnog prevoza, smanjiti saobraćajne gužve, doprineti zaštiti životne sredine i omogućiti brži, efikasniji i pouzdaniji transport za sve građane Beograda", kazao je on.

Mladenović je istakao značaj saradnje sa kompanijom Power China, koja, kako kaze, svojim bogatim međunarodnim iskustvom i visokim standardima daje izuzetan doprinos ovom projektu.

“Važno je istaći da kineske kompanije već godinama uspešno učestvuju u realizaciji ključnih infrastrukturnih projekata u Srbiji, dajući značajan doprinos razvoju saobraćajne i energetske infrastrukture i potvrđujući visok nivo stručnosti, pouzdanosti i partnerstva", naveo je on.

Tokom FAT testiranja proveravaju se svi najvažniji sistemi TBM-a: mehanički, hidraulični, električni i upravljački.



Testovi se izvode u kontrolisanim uslovima koji simuliraju realan rad mašine u tunelu.

Cilj testiranja je da se potvrdi usklađenost sa tehničkim specifikacijama i projektom, kao i da se identifikuju eventualni nedostaci koji se otklanjaju pre isporuke.

Testiranju prisustvuju predstavnici proizvođača, klijenta, kao i nezavisni stručnjaci, čime se obezbeđuje potpuna transparentnost i pouzdanost procesa.