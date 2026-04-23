Beograd nastavlja veliku transformaciju, a jedan od najvažnijih projekata koji menja izgled grada jeste Linijski park na Dorćolu, čija izgradnja napreduje u fazama duž trase od čak 4,6 kilometara – od Beton hale pa sve do Pančevačkog mosta.

Na mestu nekadašnje zapuštene železničke pruge i industrijske zone danas niče moderan zeleni koridor koji će građanima doneti potpuno nove sadržaje i prostore za odmor i rekreaciju.

Predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović istakao je da se ovim projektom ispunjava obećanje dato građanima – da će jedan zapušten deo grada postati uređena i funkcionalna celina.

– Nekadašnja pruga i industrijska zona pretvaraju se u park koji će građanima omogućiti nove zelene površine i kvalitetan javni prostor za svakodnevni život – rekao je Marjanović.

Po završetku radova, Linijski park će imati nekoliko hiljada novih stabala, više od 200.000 kvadratnih metara zelenih površina, oko 100.000 kvadrata pešačkih zona i približno pet kilometara biciklističkih staza, čime se formira jedan od najvećih zelenih koridora u ovom delu grada.

Radovi su trenutno u punom jeku na potezu od Sportskog centra “Milan Gale Muškatirović – 25. maj” do Marine Dorćol, gde projekat ulazi u završnu fazu. Već sada se mogu videti obrisi budućeg izgleda parka, dok su u toku radovi na ozelenjavanju i sadnji drveća.

Na ovoj deonici uređeni su i pristupi koji povezuju park sa postojećim pešačkim zonama, a instaliran je i kompletan sistem za navodnjavanje. Posebna pažnja posvećena je pripremi zemljišta kako bi se obezbedio kvalitet i dugotrajnost zelenih površina.

Istovremeno, započeti su radovi i na celini kod Marine Dorćol, što dodatno ubrzava realizaciju celog projekta. Na drugim delovima trase, radovi su u različitim fazama – završavaju se arheološka istraživanja, dok se za pojedine celine priprema projektna dokumentacija.

Jedan od važnijih elemenata projekta jeste i planirana izgradnja podzemne garaže ispod postojećeg parkinga kod sportskog centra “25. maj”, koja će doneti više od 500 novih parking mesta. Površina iznad garaže biće uklopljena u park, čime će se dodatno povezati svi delovi ovog velikog projekta.

Linijski park i Marina Dorćol predstavljaju još jedan korak ka modernizaciji Beograda i stvaranju prostora koji će građanima ponuditi kvalitetniji i sadržajniji život u urbanom okruženju.