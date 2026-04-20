Počinju pripremni radovi na izgradnji tunelske veze od Karađorđeve do Dunavske padine u okviru projekta 'Mali metro' Tokom radova biće izmenjen režim rada javnog prevoza na delu Bulevara despota Stefana koji će biti dostupan samo za gradski saobraćaj

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da počev od utorka, 21. aprila, započinju pripremni radovi na izgradnji dela tunelske veze od ulice Karađorđeva do Dunavske padine – Faza 1.

Ovo je danas najavio i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, koji je rekao da će se radovi obavljati u sklopu projekta "Mali metro", a dok traju radovi Bulevarom despota Stefana moći ćemo samo javnim prevozom.



Tokom navedene faze radova koja obuhvata ulicu Jovana Avakumovića (deo od ulice Bulevar despota Stefana u dužini od 110 metara prema ulici Poenkareova) i Bulevar despota Stefana (deo od ulice Dragoslava Srejovića u dužini od 450 metara do ul. Kralja Dragutina), predviđena su sledeća zauzeća i izmene:

potpuno zatvaranje za saobraćaj ulice Jovana Avakumovića na posmatranoj deonici,

zatvaranje za saobraćaj desne saobraćajne (žute) trake ulice Bulevar despota Stefana od ulice Dragoslava Srejovića do ul. Kralja Dragutina, gledano u smeru ka centru grada, dok preostala saobraćajna traka postaje traka isključivo za vozila javnog prevoza.



Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu radu linija javnog gradskog prevoza, koje će se kretati na sledeći način:



Linije br. 33 i 48

U smeru ka Kumodražu i Miljakovcu, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)" ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana, Mitropolita Petra i dalje redovnim trasama;

U smeru ka terminusu "Železnička stanica (Pančevački most", ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa;

Linija br. 58

U smeru ka Železniku, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)" ulicama: Poenkareova Cvijićeva, Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom;

U smeru ka terminusu "Železnička stanica (Pančevački most)" će se kretati na svojoj redovnoj trasi;

Linija br. 96

U smeru ka Borči, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)"“ ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom;

U smeru ka terminusu "Železnička stanica (Pančevački most)", ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno će biti ukinuto stajalište "Jovana Avakumovića" u ulici Bulevar despota Stefana (ispred zgrade MUP-a) – u smeru ka gradu, dok će vozila sa linija br. 33, 48 i 96 u smeru ka gradu privremeno koristiti stajalište "Železnička stanica (Dunav)" (#709), koje u redovnom režimu koristi linija br. 44 kao svoje polazno stajalište.

Kako stoji na sajtu Sekretarijata za javni prevoz, radovi će trajati do 10.2..2027. godine.