Ovaj složen poduhvat Grad Beograd realizuje u saradnji sa Republikom Srbijom i kineskim partnerima, sa ciljem da se fizički i saobraćajno povežu obale dve reke, kao i najudaljeniji delovi grada. Time će biti omogućeno da se od leve obale Dunava, Mirijeva, Karaburme i Višnjičke banje do Novog Beograda i Zemuna stiže za svega nekoliko minuta.

Probijanje tunela, ukupne dužine dva kilometra, započinje u Bulevaru despota Stefana, u zoni kod sedišta MUP-a, gde je raspoloživi prostor najširi i gde, osim jedne gasne stanice, nema objekata predviđenih za rušenje. Druga izlazna tačka planirana je kod Ekonomskog fakulteta, na uglu ulica Kameničke i Gavrila Principa.

U ovoj fazi radovi će se izvoditi na dve ključne lokacije:

Ulica Jovana Avakumovića - deo od Bulevara despota Stefana u dužini od oko 110 metara ka Poenkareovoj ulici

Bulevar despota Stefana - od Ulice Dragoslava Srejovića u dužini od oko 450 metara do Ulice kralja Dragutina

Zatvaranja i ograničenja u saobraćaju

Zbog radova uvode se sledeća ograničenja:

potpuno zatvaranje Ulice Jovana Avakumovića na pomenutoj deonici

zatvaranje desne (žute) trake u Bulevaru despota Stefana, u smeru ka centru

preostala traka biće rezervisana isključivo za vozila javnog prevoza

Izmene u javnom prevozu

Zbog zatvaranja i radova menja se režim saobraćaja na više linija:

Linije 33 i 48

ka Kumodražu i Miljakovcu: od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)“ idu Poenkareovom do kružnog toka kod Jovane Avakumovića, tu menjaju smer, zatim se vraćaju Poenkareovom ka mostu, preko veze M-1.9 izlaze na Bulevar despota Stefana, pa dalje ulicom Mitropolita Petra i nastavljaju redovno

ka Pančevačkom mostu: kreću se Bulevarom despota Stefana, zatim Cvijićevom i Poenkareovom do terminusa.

Linija 58

ka Železniku: od Pančevačkog mosta ide Poenkareovom, zatim Cvijićevom i Bulevarom despota Stefana, pa dalje uobičajenom trasom

u suprotnom smeru: saobraća bez promena

Linija 96

ka Borči: ista izmena kao kod linija 33 i 48 - Poenkareova, okretanje kod Jovane Avakumovića, povratak ka mostu, pa preko M-1.9 na Bulevar despota Stefana i dalje redovno

ka Pančevačkom mostu: ide Bulevarom despota Stefana, zatim Cvijićevom i Poenkareovom

Ukida se stajalište

Tokom trajanja radova privremeno se ukida stajalište „Jovana Avakumovića“ (ispred MUP-a, smer ka gradu). Linije 33, 48 i 96 koristiće stajalište "Železnička stanica (Dunav)“ (#709)

Kuda će prolaziti tunel

Planirani tunel biće dug oko dva kilometra, sa dve tunelske cevi i po dve saobraćajne trake u svakoj.

Ulazi i izlazi:

Savska padina: u produžetku starog Savskog mosta

Dunavska padina: u Bulevaru despota Stefana, kod zgrade MUP-a

Trasa tunela prolazi ispod Ulice Gavrila Principa, ispod Terazija, ispod Nušićeve, prati pravac Bulevara despota Stefana.

Velike promene u prostoru

Zbog izgradnje tunela planirano je:

rušenje objekata između Lomine i Gavrila Principa

uklanjanje oko 3.500 m² stambenog prostora

uklanjanje oko 4.550 m² komercijalnog prostora

Takođe, Park Luke Ćelovića biće smanjen i podeljen: deo uz Ekonomski fakultet biće pretvoren u trg, a ostatak u manji skver između okolnih ulica

Šta je cilj projekta

Prema planovima, tunel bi trebalo da rastereti saobraćaj na pravcu Ada Huja - Novi Beograd za oko 14 odsto i skrati vreme putovanja za oko 10 odsto

Tunel će preuzeti 30 linija gradskog prevoza

Po završetku radova, planiranom za 2030. godinu, tunel će preuzeti čak 30 linija javnog prevoza koje trenutno prolaze kroz Trg republike, Makedonsku ulicu i Bulevar despota Stefana. Time će se značajno rasteretiti uži centar grada i smanjiti nivo zagađenja.