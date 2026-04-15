Nakon preseljenja u Italiju 2024. godine, jedna od prvih stvari koju je novinarka Nikol Karlis primetila bio je specifičan način života italijanskih baka.

One svuda idu peške, često preko celog grada, bez ičije pomoći. Mnoge su doterane, ali ne pokušavaju da sakriju svoje godine. Stoga ne čudi što se na društvenim mrežama pojavio trend nazvan nonamaksing, ideja da se život može poboljšati usvajanjem navika italijanskih baka.

Broj stogodišnjaka u Italiji raste

Zaista možete mnogo naučiti od italijanskih baka.

Italija je na samom vrhu Evropske unije po očekivanom životnom veku, a broj stogodišnjaka tamo raste. Deo sela na Sardiniji se ubraja među pet plavih zona sveta.

Lisija Ferc, devedesetšestogodišnja baka iz Viterba, otkrila je kako živi.

„Šminkam se i nosim vesele boje, čak i kada ne izlazim iz kuće, jer se tako dobro osećam“, kaže Ferc.

Ne razmišljajte o sebi kao o staroj osobi

Italijanske bake uglavnom ne pokušavaju da izgledaju mlađe nego što jesu. Na bazenima i plažama, žene svih uzrasta, uključujući i bake, često nose bikinije. Ovo je osvežavajuće i odražava kulturni stav da je starenje prirodni deo života.

Ferc veruje da je ovaj način razmišljanja ključ njenog dugog i zdravog života. „Nikada ne razmišljajte o sebi kao o staroj osobi. Rođeni ste mladi.“

Pokazano je da pozitivan stav prema starenju može pomoći ljudima da žive duže. Nedavna istraživanja su pokazala vezu između načina na koji žene gledaju na starenje i brzine kojom zapravo stare.

Briga o drugima je važna

Kada roditelji dođu po decu iz škole u ​​Italiji, tu nisu samo majke i očevi, već i bake. Oni su snažno uključeni u živote svojih unučadi i aktivno učestvuju u njihovom vaspitanju. Italijanska ekonomija se u velikoj meri oslanja na neplaćeni rad baka, o čemu se često raspravlja u lokalnim roditeljskim grupama.

Istraživanja pokazuju da briga o drugima u starosti može doprineti zdravijem starenju i zaštititi od kognitivnog pada. Jedna studija je pokazala da su bake i deke koje su čuvale svoje unuke, pomagale im sa domaćim zadacima ili ih vozile u školu postigle bolje rezultate na testovima pamćenja i verbalnih sposobnosti od onih koji nisu bili uključeni u brigu o njima.

„Živim sa svojim unukom. Ja sam prabaka i svaki dan sa mojom praunukom je dar koji me stalno čini srećnom“, kaže Ferc.

Svakodnevno pešače

Italijanski gradovi i sela su veoma prilagođeni pešacima, tako da hodanje tamo nije samo oblik rekreacije, već deo svakodnevnog života. Čak i ako neko ima automobil, do mnogih mesta se može doći samo peške zbog uskih ulica karakterističnih za italijanske gradove.

Paola Marioti, pedijatar i baka iz Firence, kaže da joj je hodanje izuzetno važno, baš kao što je bilo i za njene bake i deke, koji nisu imali automobil i svuda su pešačili.

Danas se trudi da napravi najmanje 5.000 koraka dnevno, a njen cilj je da dostigne 10.000. Studija iz 2025. godine pokazala je da čak 15 minuta brzog hodanja dnevno može smanjiti rizik od prerane smrti.



U italijanskim kafićima, bake često tiho piju kafu, posmatraju ljude i ne gledaju u svoje mobilne telefone. Neki bi to nazvali dolce far niente, slatkoćom neaktivnosti.

Mediteranska ishrana i druženje

Takvi trenuci odmora i prisustva su češći u Italiji, ali iza njih stoji nešto dublje. Oni odražavaju način života u kojem je kvalitet stavljen ispred kvantiteta, a stalna produktivnost nije najvažnija vrednost.

Kada je ishrana u pitanju, u Italiji se veliki naglasak stavlja na sezonsku hranu. Na mnogim pijacama kupci mogu videti stolove sa spiskom voća i povrća koje je u sezoni tokom određenog meseca.

Zaista, mediteranska ishrana, koja se zasniva na maslinovom ulju, povrću, voću, integralnim žitaricama i mahunarkama, povezuje se sa dugovečnošću. Istraživači često ističu da mediteranska ishrana nije dijeta, već način života.

Isto tako, Italijanke su poznate po tome što su snažno povezane sa svojim komšijama i zajednicom.

„Najvažnija stvar za dug i srećan život? Ne izolujte se“, kaže Ferc. „Uvek budite u kontaktu sa ljudima, putujte, planirajte druženje i izlazite iz kuće.“, dodaje ona, prenosi Self.com.

Najvažnija je povezanost

Prema istraživanjima, osećaj svrhe može pomoći u očuvanju kognitivnih sposobnosti u starosti i smanjiti rizik od depresije i usamljenosti.

Bilo da je u pitanju hobi, volontiranje ili učešće u životu zajednice, najvažnije je ostati povezan sa drugima.

Jer, kako Ferc kaže, „jedina stvar koja vas zaista stari je dosada“.