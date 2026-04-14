Harmonikaš Aleksandar Sofronijević večeras proslavlja rođenje ćerke Tare, koja je na svet došla pre tačno nedelju dana.

Aca je proslavu organizovao u jednom elitnom restoranu u Beogradu, a za ovu priliku spremio je specijalnu majicu na kojoj piše: "Cepaj brale, postao sam ćale".

Odmah po dolasku gosti su mu, kako običaji nalažu, cepali majicu, a ponosni tata nije skidao osmeh.

Muzičar je okupio brojna poznata imena, među kojima su: Miša Mijatović, Radiša Urošević sa suprugom, Rada Sarić i Milan Čolović, Sofronijevićevi kumovi, menadžer Marko Maksimović, Milan Dinčić Dinča sa suprugom Jelenom, Dragana Katić, doktor Vanja Milošević, Aco Pejović, Bane Obradović, Slavko Banjac, Ana Bekuta i mnogi drugi.

- Okupili smo se zbog Tare, poželeo bih mu sve najbolje, da ga ćerka sluša kao što on sluiša svoje roditelje. Bilo je vreme da Sofra postane roditelj. Jako cenim ovu porodicu, pa sam zbog toga došao na vreme. Bio je post, pa smo pauzirali što se tiče pevanja, a sada kreće euforija. Biće dosta druženja, pevanja. Snimaju se i pesme, ulazim u studio. Sa Acom sam dogovorio nešto da uradimo. Pesme su kvalitetne, pa mislim da će ostati trajne - govorio je Radiša Urošević pred našim kamerama, pa se dotakao i Milančeta Radosavljevića, koji je u 82. godini odlučio da napravi prvi solistički koncert.

- Nikad nije kasno, Milanče je izuzetan čovek i pevač. Ima odlične pesme i milsim da je Sofra napravio pravi potez što će napraviti taj koncert. Vidim da se traži i karta više, što me zaista raduje. Taj dan se piše istorija - poručio je pevač, pa otkiro da li se čuo sa Zoricom Brunclik o čijem se zdravstvenom stanju piše već duže vreme.

- Ne bih o tome previše. Čuo sam se sa Miroljubom, nije loše, ide na dobro. Zorica se izborila sa svime, pa će i sa tim. Biće sve u redu, Kemiš kaže da je optimista, jedva čekamo da se Zoka vrati i da nam peva - otkrio je Urošević, kada je intervju prekinula Ana Bekuta.

- Videla sam neke fotografije, mislim da na njega liči. Sve čestitke Sofronijeviću i njegovoj supruzi - bila je kratka pevačica, kojoj je bilo hladno, pa je žurila da se vrati u svečanu salu.

Alo/L.A.

BONUS VIDEO:

