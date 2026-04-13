Šahram Irani, komandant iranske Ratne mornarice, ismejao je pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će od danas popodne blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka.

Skaj njuz prenosi da je izjavu Iranija objavila državna Pres TV iz Teherana.

Irani je poručio da Ratna mornarica "prati i nadgleda sva kretanja agresorske američke vojske u regionu".

- Pretnje američkog predsednika nakon ponižavajućeg poraza njegove vojske u trećem nametnutom ratu i pomorska blokada Irana su veoma smešne - naveo je iranski komandant.

BONUS VIDEO