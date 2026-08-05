Mnogi ne mogu da zamisle spavanje bez potpuno zamračene sobe. Spuštanje roletni do kraja često se smatra najboljim načinom da se obezbedi miran i kvalitetan san, posebno tokom letnjih meseci kada sunce izlazi veoma rano.

Međutim, stručnjaci ističu da potpuni mrak tokom cele noći nije uvek najbolje rešenje. Prirodno jutarnje svetlo igra važnu ulogu u regulisanju unutrašnjeg biološkog sata, pa način na koji se budimo može biti jednako važan kao i broj sati koje smo proveli spavajući.

Zašto potpuno zamračena soba može otežati buđenje?

Naš organizam funkcioniše prema cirkadijalnom ritmu – unutrašnjem biološkom satu koji reguliše ciklus spavanja i budnosti.

Jutarnje svetlo pomaže mozgu da postepeno smanji lučenje melatonina, hormona koji podstiče san, i pripremi organizam za buđenje.

Ako je prostorija potpuno mračna do trenutka kada zazvoni alarm, telo ne dobija prirodan signal da se približava jutro. Zbog toga se neki ljudi bude umorni, pospani i teže se razbuđuju, čak i kada su spavali dovoljno dugo.

Mali razmak ispod roletni može napraviti razliku

Stručnjaci savetuju da roletne ne moraju uvek biti spuštene do samog dna.

Dovoljno je ostaviti mali razmak kroz koji će ujutru dopirati difuzna dnevna svetlost. Tako će organizam postepeno dobiti signal da počinje novi dan, pa buđenje može biti prirodnije i lakše.

Ovaj savet posebno može koristiti osobama koje ustaju rano ili imaju poteškoće sa razbuđivanjem.

Dodatna korist – bolja ventilacija

Ostavljanje manjeg prostora ispod roletni može doprineti i boljoj cirkulaciji vazduha u prostoriji, naročito ako je prozor odškrinut.

Bolja ventilacija može pomoći u smanjenju vlage, što otežava razvoj buđi i stvara manje povoljne uslove za grinje.

Ipak, važno je napomenuti da sam razmak ispod roletni neće sprečiti pojavu buđi ako prostorija nije dovoljno provetrena ili postoji problem sa vlagom.

Da li treba potpuno izbegavati mrak?

Ne nužno.

Stručnjaci za spavanje uglavnom preporučuju da prostorija tokom noći bude što tamnija, jer izlaganje svetlosti u vreme kada spavamo može ometati san i smanjiti lučenje melatonina.

Međutim, ako vam jutarnje sunce ne smeta i želite lakše buđenje, ostavljanje manjeg otvora na roletnama može biti jednostavan način da prirodno svetlo postepeno probudi organizam.

Najvažnije je pronaći ravnotežu između dovoljno tamne prostorije za kvalitetan san i mogućnosti da jutarnja svetlost postepeno signalizira telu da je vreme za novi dan.