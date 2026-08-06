Kupovina teletine često može da bude izazov, posebno ako niste sigurni koji komad je najmekši i za koje jelo je najbolje da ga odaberete. Iskusni mesari ističu da izbor mesa u velikoj meri određuje ukus i teksturu gotovog jela, ali i da nije uvek najskuplji komad najbolja kupovina.

Evo koje delove teletine stručnjaci preporučuju za različite načine pripreme.

Teleći file – najmekši komad mesa

Ako želite najmekšu i najnežniju teletinu, izbor je jasan – teleći file.

Reč je o mišiću koji se tokom života životinje veoma malo koristi, zbog čega sadrži minimalnu količinu vezivnog tkiva. Upravo zato teleći file važi za najmekši deo mesa.

Kako bi zadržao prirodnu sočnost i mekoću, preporučuje se kratka termička obrada na visokoj temperaturi.

Najbolji odnos cene i kvaliteta imaju teleća leđa

Iako je teleći file najcenjeniji, mnogi mesari smatraju da su teleća leđa najisplativija kupovina.

Ovaj deo mesa znatno je povoljniji od filea, a i dalje pruža odličnu mekoću, bogat ukus i veliku svestranost u pripremi.

Teleća leđa idealna su za:

pečenje u komadu,

odreske i šnicle,

pripremu na roštilju.

Zbog odličnog odnosa cene, kvaliteta i ukusa, mnogi ih smatraju najboljim izborom za svakodnevne obroke i porodične ručkove.

Koji deo je najbolji za bečku šniclu?

Za pripremu bečke šnicle mesari preporučuju teleći but, posebno delove poznate kao orah i frikando.

Iako su nešto čvršći od filea i telećih leđa, pravilnom pripremom postaju veoma mekani, sočni i puni ukusa, zbog čega su prvi izbor za ovo popularno jelo.

Tajna nije samo u izboru mesa

Stručnjaci naglašavaju da kvalitet gotovog jela ne zavisi isključivo od toga koji ste komad kupili. Jednako važan je i način pripreme.

Brzo pečenje na jakoj temperaturi preporučuje se za teleći file i teleća leđa, jer tako zadržavaju sočnost i mekoću.

Sa druge strane, teleća plećka i kolenica, koje sadrže više vezivnog tkiva, najbolje rezultate daju kada se dugo dinstaju ili peku na niskoj temperaturi. Tokom sporog kuvanja kolagen se pretvara u želatin, pa meso postaje izuzetno mekano i puno ukusa.

Savet mesara za sledeću kupovinu

Ako želite vrhunsku mekoću i ne štedite na kvalitetu, teleći file je najbolji izbor. Međutim, ukoliko tražite najbolji odnos cene i kvaliteta, iskusni mesari preporučuju teleća leđa – komad koji pruža odličan ukus, široku primenu u kuhinji i znatno povoljniju cenu od najskupljih delova teletine.