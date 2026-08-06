Upecao Mujo zlatnu ribicu, a ona mu kaže:
- "Ako me pustiš ispuniću ti tri želje!"
Mujo je pusti pa kaže:
- "Prva želja mi je da me Fata ne vara, druga, ako me i vara da ja to ne znam, treća ako i znam da se ne sekiram mnogo!"
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Vic dana: Upecao Mujo zlatnu ribicu, a ona mu kaže...
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Upecao Mujo zlatnu ribicu, a ona mu kaže:
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