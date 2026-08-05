Letnje vrućine ne predstavljaju izazov samo za ljude, već i za biljke, koje tokom toplotnih talasa mogu pretrpeti ozbiljna oštećenja.

Iako se neke greške u nezi čine bezazlenim, poznati baštovan upozorava da upravo one mogu oslabiti biljke i ugroziti izgled vaše bašte.

Visoke letnje temperature mogu ozbiljno naškoditi biljkama, naročito ako se prave uobičajene greške u njihovoj nezi. Baštovan Rajan Dausel ističe da toplotni talasi najbolje otkrivaju propuste u održavanju vrta i otkriva četiri greške koje bi trebalo izbegavati.

Biljke u saksijama na jakom suncu

Jedna od najčešćih grešaka jeste držanje biljaka u saksijama na direktnom suncu tokom celog dana. Takvi uslovi izazivaju takozvani toplotni stres, zbog kojeg biljke sporije rastu i prestaju da cvetaju.

Posebno su osetljive vrste poput afričkih margareta i lobelija. Rešenje je jednostavno – obezbedite im hlad tokom najtoplijeg dela dana.

Orezivanje tokom velikih vrućina

Orezivanje biljaka za vreme toplotnog talasa može im naneti dodatnu štetu. Delovi biljke koji su ranije bili zaštićeni od sunca odjednom postaju izloženi jakim sunčevim zracima, što može izazvati opekotine i usporiti njihov rast.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se orezivanje odloži dok temperature ne padnu.

Nepravilno zalivanje

Posebnu pažnju zahtevaju tek posađene biljke jer njihov korenov sistem još nije dovoljno razvijen. Tokom velikih vrućina potrebno im je redovno i obilno zalivanje.

Hortenzije su među najosetljivijim vrstama i veoma brzo reaguju na nedostatak vlage, pa ih je potrebno pažljivo pratiti i po potrebi češće zalivati.

Problemi mogu da se pojave i posle toplotnog talasa

Čak i kada vrućine prođu, posledice mogu ostati. Zemlja u saksijama može se toliko isušiti da više ne upija vodu.

U tom slučaju preporučuje se da celu saksiju potopite u posudu s vodom i držite je dok mehurići vazduha ne prestanu da izlaze. Na taj način zemlja će ponovo početi normalno da upija vlagu, što će pomoći biljci da se oporavi, piše Express.