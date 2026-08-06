Naši stari su verovali da novčanicu najvećeg apoena treba čuvati po godinu dana jer su smatrali da će se tako napuniti energijom ukućana i početi da privlači novac u dom

Odnos prema novcu ima direktan uticaj na vaše finansijsko stanje, smatrali su naši stari koji novčanik nikad nisu držali praznim – bez obzira na "stanje na računu", uvek su u pregradi imali barem pokoji novčić jer su verovali da se tako "privlači" novac u kuću. Tako su u pregradi držali prvu novčanicu koju su zaradili ili novac koji im je darovao neko koga su smatrali dobrim čovekom. Tu novčanicu ili novčić su smatrali svojevrsnim talismanom finansijske sigurnosti.

Zato se verovatno i dan danas neguje običaj da kad nekom darujete novčanik, on ne sme da bude prazan. Mnogi su čak u skrivenoj pregradi novčanika čuvali papirnatu novčanicu najmanjeg apoena – smatrali su da onaj ko to radi bolje upravlja novcem.

Traženje povišice

Dok se u moderno vreme sprovode razna istraživanja o tome kako šefovi "dišu" tokom nedelje, pa se pokazalo da je četvrtak idealan dan za traženje povišice jer su nadređeni tog dana popustljiviji jer se mentalno pripremaju za nadolazeći vikend, naši stari su verovali da je sreda prepodne najbolje vreme za to.

S druge strane, prema verovanjima, sve transakcije koje obavite uveče vode u propast, a novac se ne pozajmljuje utorkom. Osim novca, nije dobro pozajmljivati hleb ni so, jer se smatralo da će tako finansijska sigurnost napustiti vaš dom. Kako bi novac "zavoleo" vašu kuću i bukvalno se lepio za vas, na dan isplate plate, s računa ne biste smeli da skinete ni dinar. Cela plata bi trebalo da prenoći u vašem domu, što bi u današnje vreme značilo na vašem računu.

Navike koje privlače novac u kuću

Još su naši dedovi i bake smatrali da će novac, ako mrvice sa stola čistite golim rukama ili pak zviždite u kući, jednostavno zaobilaziti vaš dom. Zato su džepove odeće koja visi u ormaru punili sitnim papirnatim novcem. Domaćice su krpile i najmanju rupicu na džepovima jer su verovale da novac tako lakše curi iz vaših ruku. Da bi u kući bilo što više novca, pazile su da ni na jednoj košulji ili kaputu ne nedostaje dugme, a nakon što bi pomele kuću ili dvorište, metlu su odlagale drškom prema dole.

"Oteto prokleto" ili "Kako došlo, tako otišlo"

Novac koji je dobijen na kocki, pronađen, oštećena novčanica ili zarđala kovanica ne donose sreću, pa ih naši stari zato nisu čuvali u novčaniku. Naprotiv, prvom prilikom su ih darovali siromašnijima od sebe ili bi ih što pre potrošili.

Krupna novčanica – finansijski talisman

Novčanicu najvećeg apoena koju su imali, stari su u domu čuvali po godinu dana jer su smatrali da će se tako napuniti energijom ukućana i početi da privlači novac u dom.