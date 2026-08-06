Međutim, stručnjaci upozoravaju da broj slojeva nije presudan, a u pojedinim situacijama deblji papir može doneti više problema nego koristi.

Prema rečima proktologa, između dvoslojnog i četvoroslojnog toalet papira ne postoji značajna razlika kada je u pitanju efikasnost čišćenja. Ono što je mnogo važnije jeste struktura papira, kao i to da li sadrži dodatne mirise i boje koji mogu da izazovu iritaciju.

Lekari podsećaju da toalet papir, bez obzira na kvalitet, ne može potpuno da očisti kožu. Kod osoba koje imaju hemoroide, analne fisure ili osetljivu kožu, brisanje može dodatno da pojača iritaciju i nelagodnost.

Zbog toga stručnjaci preporučuju papir sa reljefnom teksturom, koji je nežniji prema koži, kao i proizvode bez dodatih parfema i boja. Upravo mirisi i veštačke boje kod pojedinih ljudi mogu izazvati svrab, crvenilo ili alergijske reakcije.

Deblji toalet papir može predstavljati problem i za kućnu kanalizaciju. Zbog veće količine celuloze sporije se razlaže u vodi, pa u starijim instalacijama ili cevima manjeg prečnika povećava rizik od zapušenja.

Jednostavan test može pokazati kako se papir ponaša. Stavite jedno parče u čašu vode i sačekajte nekoliko minuta. Ako se ne raspada ili jedva počinje da se razdvaja, velika je verovatnoća da će se sporije razlagati i u kanalizacionim cevima.

Kada je reč o svakodnevnoj higijeni, stručnjaci ističu da je pranje vodom najefikasniji i najnežniji način održavanja čistoće intimne regije. Ukoliko to nije moguće, dobra alternativa može biti vlažni toalet papir ili vlažne maramice namenjene intimnoj higijeni, ali isključivo one koje ne sadrže alkohol ni dodatne mirise.

Zbog svega toga, prilikom kupovine ne treba gledati samo broj slojeva i reklame koje obećavaju veću mekoću. Mnogo važnije je izabrati papir koji odgovara vašoj koži i neće nepotrebno opteretiti kućnu kanalizaciju.