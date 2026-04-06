Izbor pravog komada često je i najteži deo pripreme mesa. Cilj je pronaći komad bogatog ukusa, sa dobrim odnosom masnoće i proteina, kako bi bio mekan i sočan. Međutim, uprkos popularnosti, neki često birani komadi mesa ne zadovoljavaju očekivanja kada je reč o teksturi i ukusu.

U razgovoru za portal Mešd (Mashed), mesar iz velikog trgovinskog lanca koji ima više od 12 godina iskustva otkrio je koje vrste mesa treba izbegavati.

Preskočite već pripremljeno meso

Iako unapred marinirano ili začinjeno meso može delovati praktično, često je precenjeno i lošijeg kvaliteta. Prema rečima mesara, takvi proizvodi nisu vredni dodatnog troška. Umesto toga, savetuje jednostavniji pristup: kupite sveže meso na akciji i pitajte mesara za preporuku začina ili marinade. Na taj način ne samo da štedite novac, već i dobijate bolji rezultat.

Takođe upozorava na unapred složene ražnjiće. Oni često sadrže manje kvalitetne sastojke i dolaze uz znatnu maržu, ponekad i do 60 odsto veću cenu. Bolja opcija je zamoliti mesara da vam iseče meso na kockice, a dodatke poput povrća ili voća da odaberete sami.

Iako se file (file minjon) često smatra vrhunskim komadom mesa, mesar tvrdi da je precenjen. Umesto njega preporučuje manje poznat komad poput plećke (lopatice), koji je takođe mekan i krt, ali znatno jeftiniji.

Oprez kod piletine

Kod kupovine piletine savetuje se izbegavanje tzv. vodom hlađene piletine. Takva piletina često upija vodu tokom obrade, što rezultira slabijim ukusom i gumenastom teksturom nakon kuvanja. Većina piletine u prodavnicama hladi se potapanjem u hlorisanu vodu, što dodatno utiče na kvalitet mesa. Ako na pakovanju nije naznačeno da je reč o vazdušno hlađenoj piletini, velika je verovatnoća da je reč o ovoj lošijoj opciji.

Stručnjaci ističu da vazdušno hlađena piletina bolje upija začine i daje kvalitetniji konačni rezultat, dok vodom hlađena često već sadrži višak tečnosti i manje je pogodna za pripremu. Pri kupovini piletine preporučuje se traženje oznaka poput „bez antibiotika” i „organsko”.