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Ovu grešku svi prave nakon roštiljanja: Pravi roštilj majstori ovo nikada ne rade jer znaju da uništava meso
Uklanjanje vrelog pepela može izazvati opekotine, a preostali žar može ponovo da plane ako se prerano baci u kantu za smeće
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