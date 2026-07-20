Tokom letnjih dana roštilji su nezaobilazan deo druženja, ali mnogi nakon pečenja prave grešku koja može značajno da skrati vek trajanja opreme. U želji da što pre očiste roštilj, često posegnu za metodama koje mogu da oštete metal i podstaknu pojavu rđe.

Iskusni majstori roštilja ističu da je u ovom slučaju najbolje biti strpljiv – umesto da odmah gasite žar i čistite roštilj dok je još vreo, ostavite ga da se prirodno ohladi.

Zašto ne treba gasiti žar vodom?

Jedna od najčešćih grešaka je polivanje užarenog uglja vodom. Iako deluje kao najbrži način da se vatra ugasi, nagla promena temperature može da deformiše metal, ošteti zaštitni sloj emajla i stvori uslove za pojavu korozije.

Stručnjaci preporučuju jednostavnije rešenje – zatvorite poklopac roštilja i sve otvore za ventilaciju. Kada se prekine dotok kiseonika, žar će se postepeno ugasiti, a temperatura će prirodno opadati tokom narednih nekoliko sati.

Na taj način čuva se struktura roštilja i smanjuje rizik od oštećenja izazvanih naglim hlađenjem.

Pepeo čistite tek kada se potpuno ohladi

Sa čišćenjem treba sačekati dok se žar u potpunosti ne pretvori u hladan pepeo. To može biti sledećeg jutra ili nekoliko dana kasnije, kada imate vremena da roštilj detaljno očistite.

Uklanjanje vrelog pepela može izazvati opekotine, a preostali žar može ponovo da plane ako se prerano baci u kantu za smeće.

Kada se pepeo potpuno ohladi, uklonite ga lopaticom i četkom. Za čišćenje unutrašnjosti nisu potrebna agresivna hemijska sredstva niti grube metalne četke koje mogu da oštete površinu.

Dovoljno je da mekom četkom uklonite čađ sa ivica, a zatim unutrašnjost prebrišete suvom krpom ili papirnim ubrusom. Na taj način uklanja se sloj naslaga koji zadržava vlagu i doprinosi stvaranju rđe.

Vlaga je najveći neprijatelj roštilja

Ostaci pepela u kombinaciji sa vlagom i kondenzacijom mogu vremenom da izazovu koroziju i oštete metalne delove roštilja.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se pridržavate nekoliko jednostavnih pravila:

zatvorite poklopac i otvore za ventilaciju nakon pečenja,

ostavite roštilj da se potpuno prirodno ohladi,

uklonite pepeo tek kada bude potpuno hladan,

očistite unutrašnjost mekom četkom i suvom krpom,

vodite računa da unutrašnjost ostane potpuno suva.

Dodatna zaštita od rđe

Kao dodatnu zaštitu, unutrašnjost metalne posude možete prebrisati papirnim ubrusom na koji ste naneli veoma tanak sloj maslinovog ili suncokretovog ulja. Ovaj zaštitni film može pomoći da se smanji uticaj vlage na metal.

Kada roštilj nije u upotrebi, preporučuje se da ga prekrijete vodootpornom, ali prozračnom navlakom. Tako će biti zaštićen od kiše i vlage, a istovremeno će imati dovoljno ventilacije kako bi se sprečilo zadržavanje kondenzacije.

Pravilnim gašenjem žara i redovnim održavanjem roštilj može godinama ostati u dobrom stanju, bez rđe i oštećenja koja nastaju zbog nepravilnog rukovanja.