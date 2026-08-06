OVAN

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Rezultati su prilično slabi i to negativno utiče na međuljudske odnose. Svi se osećate kao deo gubitničkog tima bez nade da će biti bolje.

LJUBAV: Komunikativni ste, društveni, cirkulišete i ima vas svuda. Uprkos upornim pokušajima da negde sretnete nekoga ko će vas zaintereseovati to se ne događa.

ZDRAVLJE: Nervi su osetljivi. Kada stvari ne idu po planu umete da se unervozite. Upravo se to dešava poslovno i privatno tako da vas očekuje nervoza koja će biti prolaznog tipa.

BIK

POSAO: Maksimalno ste ambiciozni, energični i posvećeni poslovnim ciljevima. Očekujete povoljne rezultate i mogućnost da se javno afirmišete odnosno postanete poznati.

LJUBAV: Niste zadovoljni vezom već neko vreme. Problem je što nemate želju da se raspravljate sa drugom polovinom. Postaje vam jasno da je ozbiljan razgovor neophodan.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Jako vam je bitan vaš izgled pa više iz estetskog razloga, a ne zbog zdravstvenih razloga vodite računa o ishrani. Imunitet vam diže odlazak u prirodu.

BLIZANCI

POSAO: Posao je u totalnoj blokadi. Za mnoge stvari ste i sami krivi, jer im u prošlosti niste davali potreban značaj. Sada plaćate za greške koje ste nesmotreno doneli u prošlosti.

LJUBAV: Komunikacija sa partnerom je prilično dinamična. Ne uspevate da nađete zajednički jezik niti razumete jedno drugo. Ne obraćate pažnju na to šta druga osoba priča.

ZDRAVLJE: U fizičkom smislu ste dobro, ali ne i u psihološkom. Osećate nemir, niste u potpunosti opušteni. Bilo bi dobro da izbegavate nerviranje i stres i da se odmorite.

RAK

POSAO: Sa puno energije i optimizma fokusirate sa poslovne obaveze. Sve ih uspešno realizujete. Unapred se radujete novim projektima doživljavajući ih kao izazove.

LJUBAV: Očekuju vas problemi u vezi. Deluje da druga strana i vi ne razumete najbolje jedno drugo i ne želite da se prilagođavate. Komunikacijom ništa ne rešavate.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na ishranu i digestivni sistem. Postoji mogućnost problema vezanih za probavu. Posavetujte se sa farmaceutom kako da rešite ovaj problem.

LAV

POSAO: Početak na novom poslovnom projektu doživljavate kao način afirmacije sopstvenih kvaliteta. Očekujete unapred uspeh i već vidite sebe okićeni poslovnim lovorikama.

LJUBAV: Vi ste stari šmeker. Upoznajete novu osobu i bez ikakvih teškoća je šarmirate. Planirate novi susret i da proverite gde bi ovo lepo poznanstvo moglo da vas odvede.

ZDRAVLJE: Malo ste se opustili kada je alkohol u pitanju. Imate utisak da u društvu pijete samo jednu do dve čašice. Stvar je u tome što posle druge čaše prestajete da brojite.

DEVICA

POSAO: Vi ste težak radoholik. Možete sebe da naterate na dugotrajan i iscrpljujući rad bez odmora. Kolege imaju utisak da je vaš nivo posvećenosti obavezama preteran.

LJUBAV: Prezadovoljni ste emotivnom sferom. Niste neko ko se zaleće u veze. Smatrate da vam se isplatilo što niste brzopleto ušli u vezu nego sačekali da naiđe ona prava.

ZDRAVLJE: Zdravstvnena situacija je odlična. Nema pokazatelja nikakvih problema. Vi ste neko ko vodi računa o zdravlju, tako da vaša briga daje konkretne rezultate.

VAGA

POSAO: Vaš odgovoran odnos prema radu je dobro poznat kolegama i spoljnim saradnicima. Očekuje vas nova poslovna ponuda koju uopšte niste očekivali. Izgleda vam primamljivo.

LJUBAV: Odnos sa partnerom stagnira. Nikako da prevaziđete probleme. Deluje da se vrtite u krug i da nikako ne nalazite izlaz. Osnovni problem je nedostatak kvalitetne komunikacije.

ZDRAVLJE: Izbegavajte alkohol. Jetra je prikazana kao prilično osetljiva pa bi bilo dobro da je dodatno ne iritirate. Postoji mogućnost upotrebe lekova radi regulisanja problema.

ŠKORPIJA

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Imate kakav takav plan koji želite da realizujete, ali vas iznenadne teškoće sprečavaju u tome. Fokusirate se na rešavanje teškoća.

LJUBAV: Zadovoljni ste odnosom. Partner je prezadovoljan vezom i imate utisak da je spreman za korak više. Ne požurujete ga i strpljivo čekate njegovu inicijativu.

ZDRAVLJE: Malo ste nezgrapni i nesavitljivi. Takođe vam fali i kondicija. Može se vrlo lako desiti da se slučajno povredite. Budite pažljivi i najbolje je da nigde ni ne žurite.

STRELAC

POSAO: Prezadovoljni ste situacijom na poslu. Projekat na kome radite doživljava uspeh, a u oblasti finansija dolazi do poboljšanja istih. Posao vam pruža satisfakciju u svakom smislu.

LJUBAV: Raspoloženi ste za opuštenu varijantu veze bez većih obaveza. Partnerka uporno forsira da veza pređe na neki viši nivo. Ne prija vam njeno ponašanje i odbijate njen predlog.

ZDRAVLJE: Zdravlje je zadovoljavajuće. Smatrate da je preventiva jako bitna. Rešili ste da zdravlje ojačate pa ste počeli da koristite različite suplemente. Pazite da ne preterate u tome.

JARAC

POSAO: Prilagođavanje nikada nije bila vaša jača strana. Zbog poslovnih promena jako je bitno da razvijete tu osobinu kako bi mogli da opstanete. Nedostaju vam stara vremena.

LJUBAV: Prezadovoljni ste odnosom sa partnerkom. Vama su potrebni čvrsti, jasno definisani odnosi. Svest da je odnos ozbiljan i jak daje vam osećaj stabilnosti.

ZDRAVLJE: U psihološkom smislu se ne osećate najbolje. Zbog situacije na poslu ste pod stresom. Napeti ste i najbolje što možete da uradite je da se posvetite sopstvenim potrebama.

VODOLIJA

POSAO: Na poslu ima toliko problema koje ne uspevate da rešite. Zbog toga ste prilično nesigurni i sumnjate u svoje sposobnosti. Pokušajte da odredite šta je prioritet a šta ne.

LJUBAV: U vezi ste sa osobom koja vas jako voli i poštuje. Partner se trudi da vas oraspoloži i vrati poljuljano samopouzdanje. Pomaže vam da ne budete tako strogi prema sebi.

ZDRAVLJE: Preosetljivi ste. Ne umete da napravite distancu kada je ona neophodna. Zbog toga dešavanja na poslu negativno utiču na vaše zdravlje i dovode do neraspoloženja.

RIBE

POSAO: U poslovnom smislu napredujete. Svesni ste da ste prešli dalek put od počekta do onoga gde se danas nalazite. Pravite nove poslovne planove bazirane na iskustvu i znanju.

LJUBAV: Potrebna vam je ljubav. Imate partnera, ali kao da ga nemate. Imate naglašenu potrebu za emotivnom sigurnošću, a partner se ponaša prilično hladno i distancirano.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Poželjno je da proverite dioptriju. Toliko puno vremena provodite pred ekranom da postoji mogućnost da se dioptrija značajno povećala.