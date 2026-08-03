Jedna pogrešna procena u saobraćaju pretvorila je letovanje srpskog turiste u Grčkoj u neprijatno iskustvo koje će dugo pamtiti. Ivica je na društvenoj mreži podelio šta mu se dogodilo u Nea Mudanji, kako bi upozorio druge vozače iz Srbije da budu posebno oprezni na grčkim putevima.

Kako je ispričao u Fejsbuk grupi Grčka info, zbog greške u navigaciji slučajno je ušao u jednosmernu ulicu. Čim je shvatio da je pogrešio, bezbedno je skrenuo na prvi parking kako bi se vratio na pravi put. Međutim, u tom trenutku zaustavila ga je saobraćajna policija.

„Posle svega nekoliko metara shvatio sam da sam ušao u jednosmernu ulicu. Odmah sam skrenuo na parking da ispravim grešku, ali je tada stigla policijska patrola. Sačinili su zapisnik, privremeno mi oduzeli vozačku dozvolu i izrekli kaznu od 350 evra“, napisao je.

Kaznu je odmah platio, ali ga je razočarao odnos policije

Ivica kaže da nije pokušavao da opravda svoju grešku i da je već narednog dana platio kaznu u celosti.

Nadao se da će policajci imati malo razumevanja kada su videli da je turista koji letuje sa porodicom i da nije namerno prekršio propise, ali tvrdi da je njihov odnos bio veoma hladan.

„Poštujem zakon i prihvatio sam odgovornost, ali sam očekivao malo više ljudskosti. Umesto toga, stekao sam utisak da su bili prilično neljubazni i arogantni“, naveo je.

U nevolji su mu pomogle dve žene

Ipak, kaže da neće zaboraviti pomoć koju je dobio od dve žene.

Jedna je bila predstavnica turističke agencije preko koje je putovao. Otišla je sa njim u policijsku stanicu, prevodila razgovor i pokušala da mu pomogne koliko je mogla.

Veliku zahvalnost uputio je i generalnoj konzulki Srbije u Solunu Jeleni Obradović, koja ga je, kako tvrdi, kontaktirala odmah nakon što je dobila njegov mejl.

„Odmah je reagovala, saslušala me i uputila zvaničan dopis grčkim institucijama. Mnogo znači kada u stranoj zemlji znate da imate kome da se obratite“, napisao je.

Upozorenje svim vozačima koji putuju u Grčku

Na kraju je poručio svim vozačima iz Srbije da budu maksimalno oprezni, jer grčka saobraćajna policija, kako kaže, strogo kažnjava i najmanje prekršaje.

„Ne opravdavam svoju grešku i iskreno mi je žao što se dogodila. Nadam se da će moje iskustvo nekome pomoći da bude pažljiviji. Grčku i dalje smatram jednom od najlepših destinacija za letovanje i sigurno ćemo joj se vratiti, ali ovu lekciju neću zaboraviti“, zaključio je.