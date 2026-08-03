Na prvi pogled izgleda kao običan ukrasni žbun sa atraktivnim ljubičastim cvetovima koji privlače leptire. Ipak, stručnjaci upozoravaju da budelija (Buddleja davidii), poznata i kao leptirov žbun, može da izazove ozbiljna oštećenja na kućama i drugim građevinama ako se nekontrolisano proširi.

Iako se japanski dvornik godinama smatra jednom od najproblematičnijih invazivnih biljaka, pojedini stručnjaci navode da budelija može biti podjednako opasna zbog načina na koji prodire u pukotine na objektima.

Raste tamo gde druge biljke ne mogu

Budelija je izuzetno prilagodljiva i uspeva na mestima na kojima većina biljaka ne može da opstane.

Njeno sitno seme lako dospeva u pukotine na zidovima, dimnjacima, krovovima, olucima i između cigala. Dovoljna je mala količina prašine i organskog materijala da proklija.

Kako biljka raste, koren se širi kroz postojeće pukotine i postepeno ih proširuje, što može da oslabi konstrukciju objekta.

Zašto može da ošteti kuću?

Prema navodima britanskih stručnjaka za suzbijanje invazivnih biljaka, problem nastaje kada koren i stabljike vremenom postanu dovoljno snažni da razdvajaju cigle i malter.

To može dovesti do:

širenja pukotina u zidovima;

zadržavanja vlage u konstrukciji;

ubrzanog propadanja usled smrzavanja i otapanja;

oštećenja dimnjaka, oluka i delova krova.

Ako se biljka ne ukloni na vreme, šteta može postati znatno veća i skuplja za sanaciju.

Jedna biljka proizvede i do tri miliona semenki

Za razliku od japanskog dvornika, koji se širi podzemnim izdancima, budelija se veoma uspešno razmnožava semenom.

Jedna odrasla biljka može tokom godine da proizvede i do tri miliona semenki, koje vetar raznosi na velike udaljenosti.

Zbog toga se često pojavljuje na napuštenim objektima, starim zidovima, mostovima, krovovima i drugim građevinama.

Kako da prepoznate budeliju?

Budelija može da naraste i do 4,5 metra visine.

Prepoznatljiva je po:

dugim cvastima ljubičaste, bele ili roze boje sa narandžastim središtem;

cvetanju od juna do oktobra;

dugim, uskim listovima koji rastu u parovima;

sivobraon kori koja se ljušti na starijim granama.

Samo orezivanje nije dovoljno

Stručnjaci upozoravaju da sečenjem biljke problem uglavnom nije trajno rešen. Budelija često ponovo izraste iz snažnog korenovog sistema, pa je za potpuno uklanjanje potrebno izvaditi koren ili primeniti odgovarajući herbicid.

Tokom leta i rane jeseni najlakše ju je uočiti zahvaljujući karakterističnim cvetovima, pa se vlasnicima kuća savetuje da povremeno pregledaju dimnjake, oluke, fasadu i krov.

Ako primetite izdanke koji izbijaju između cigala, iz oluka ili pukotina na zidovima, kao i mrvljenje maltera oko biljke, preporučuje se da je uklonite što pre kako biste sprečili ozbiljnija oštećenja objekta.