Hotelski sef važi za jedno od najsigurnijih mesta za čuvanje pasoša, novca, nakita i drugih dragocenosti tokom putovanja. Ipak, mnogi putnici prilikom odlaska iz hotela naprave istu grešku – zaborave da provere sef i u njemu ostave važne stvari, što često shvate tek kada stignu na aerodrom.

Kako bi sprečio ovakve neprijatne situacije, stjuard kompanije British Airways podelio je jednostavan trik koji može biti od velike pomoći.

Stavite jednu cipelu u sef

Prema njegovom savetu, u hotelski sef trebalo bi da odložite jednu cipelu iz para koji planirate da nosite na dan povratka kući.

Kada dođe vreme za polazak, tražićete drugu cipelu i moraćete da otvorite sef. Tada ćete odmah primetiti pasoš, novac, nakit ili druge vrednosti koje ste ostavili unutra, pa je mnogo manja verovatnoća da ćete ih zaboraviti.

Ovaj jednostavan trik funkcioniše kao podsetnik, jer gotovo niko neće napustiti hotelsku sobu bez obuće.

Kada trik možda neće uspeti?

Iako je veoma praktičan, ovaj metod nije nepogrešiv. Ako tokom odmora promenite plan i odlučite da se kući vratite u drugom paru obuće, lako možete zaboraviti na cipelu ostavljenu u sefu, pa trik gubi svoju svrhu.

Zato je najbolje da unapred odlučite šta ćete obući na dan povratka i upravo jednu cipelu iz tog para ostavite u sefu.

Ne zaboravite da proverite sef po dolasku

Stručnjaci za bezbednost savetuju da sef pregledate čim uđete u hotelsku sobu. Promenite podrazumevanu šifru, proverite da li mehanizam ispravno radi i uverite se da je sef čvrsto pričvršćen za zid ili ormar.

Ako se sef može lako pomeriti ili izvaditi, njegova zaštita je znatno manja, jer lopov može jednostavno odneti ceo uređaj umesto da pokušava da ga otvori.