I dok većina razmišlja o pločicama, bojama i nameštaju, jedna ključna stvar se zanemaruje – plan instalacija i raspored prostora.

Upravo ta greška najčešće dovodi do problema koji kasnije mogu da koštaju i nekoliko hiljada evra.

Zašto renoviranje bez plana pravi problem

Najveća greška pri renoviranju stana je početak radova bez jasnog plana. Kada se krene „otprilike“, dolazi do situacija u kojima se već završeni radovi moraju rušiti i raditi ponovo.

Jedna pogrešno postavljena utičnica, prekidač ili vodovodna cev može značiti:

razbijanje zidova

ponovno krečenje

dodatni rad majstora

probijanje budžeta

U praksi se često dešava da se prvo završe grubi radovi, a tek onda vlasnici shvate da im raspored ne odgovara.

Najčešće greške pri renoviranju stana

Ako planirate renoviranje, obratite pažnju na ove propuste:

Početak radova bez detaljnog plana

Loše isplanirane instalacije (struja, voda, rasveta)

Utičnice i prekidači na pogrešnim mestima

Kupovina nameštaja pre definisanja prostora

Loša komunikacija sa majstorima

Promene u toku radova koje povećavaju troškove

Štednja na instalacijama koje su najvažnije

Kako da izbegnete skupe greške

Dobra vest je da se ovi problemi mogu lako izbeći ako se sve unapred isplanira.

Pre početka renoviranja potrebno je:

napraviti tačan raspored nameštaja

odrediti pozicije svih uređaja

isplanirati utičnice, rasvetu i vodovod

predvideti buduće potrebe (klima, dodatni uređaji)

Pametno renoviranje počinje dobrim planom, a ne radovima.

Zašto majstori ne upozoravaju na ovo

Mnogi majstori znaju gde se najčešće greši, ali retko insistiraju na detaljnom planiranju. Razlog je jednostavan – svaka naknadna izmena znači dodatni posao i veću zaradu.

Zato je odgovornost na vlasniku stana da unapred razmisli o svakom detalju i spreči nepotrebne troškove.

Renoviranje stana može biti jednostavno i bez stresa, ali samo ako postoji dobar plan. Bez toga, čak i male greške mogu da prerastu u velike probleme i ozbiljne troškove.

Zato pre nego što počnete radove, isplanirajte sve do detalja – to je najjeftinija odluka koju možete doneti.

BONUS VIDEO