Alkoholno sirće već godinama važi za jedno od najpopularnijih prirodnih sredstava za čišćenje. Jeftino je, lako dostupno i odlično uklanja kamenac sa slavina, tuš-baterija, kuvala i drugih površina.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da sirće nije univerzalno sredstvo za čišćenje. Zbog svoje kiselosti može trajno oštetiti pojedine materijale, pa je važno znati gde ga nikako ne treba koristiti.

Parket može izgubiti zaštitni sloj

Iako mnogi koriste sirće za brisanje podova, ono nije dobar izbor za parket.

Kiselina može postepeno oštetiti zaštitni lak, zbog čega pod vremenom gubi sjaj, pojavljuju se matirane fleke, a drvo postaje osetljivije na vlagu.

Kod starijih parketa, koji su lakirani pre više godina, oštećenja mogu biti još izraženija i često su trajna.

Za čišćenje parketa najbolje je koristiti dobro oceđenu krpu i sredstvo koje je namenjeno drvenim podovima.

Prirodni kamen ne podnosi kiseline

Mermer, kao i pojedine vrste prirodnog kamena, veoma su osetljivi na kiseline.

Sirće može reagovati sa mineralima u kamenu i ostaviti trajne matirane mrlje koje se ne mogu ukloniti običnim čišćenjem, već zahtevaju profesionalno poliranje.

Iako je granit otporniji od mermera, pojedine vrste granita i kamene radne ploče sa zaštitnim premazima takođe mogu biti osetljive na kisela sredstva.

Za održavanje ovih površina preporučuje se mlaka voda i nekoliko kapi blagog deterdženta.

Ekrani televizora i telefona

Ekrani televizora, monitora, laptopova i mobilnih telefona često imaju zaštitne i antirefleksne premaze.

Sirće može oštetiti ove premaze, ostavljajući trajne tragove, pruge ili mutan izgled ekrana.

Za čišćenje je dovoljno koristiti čistu mikrofiber krpu. Ako je potrebno ukloniti upornu nečistoću, najbolje je upotrebiti malu količinu destilovane vode ili sredstvo koje je namenjeno upravo za čišćenje ekrana.

Gde je sirće odličan izbor?

Iako nije pogodno za sve površine, sirće je i dalje veoma korisno u domaćinstvu.

Možete ga koristiti za:

uklanjanje kamenca sa slavina i tuš-baterija,

čišćenje kuvala za vodu,

uklanjanje naslaga kamenca u veš-mašini (u skladu sa uputstvom proizvođača),

čišćenje stakla bez zaštitnih premaza,

uklanjanje neprijatnih mirisa iz frižidera,

čišćenje plastičnih površina.

Ako niste sigurni da li je neka površina otporna na sirće, najbolje je da ga prvo isprobate na malom, manje vidljivom delu i sačekate da vidite da li će doći do promene boje ili oštećenja.