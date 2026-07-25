Cilj njegovog poređenja nije bio da proglasi apsolutnog pobednika, već da pokaže po čemu je svaka od ovih država posebna i zbog čega vredi da je posetite.

Dacešin je zemlje uporedio kroz deset različitih kategorija: sport, hranu, prirodu, istoriju, noćni život, more i plaže, gradsku arhitekturu, gostoprimstvo, odnos cene i kvaliteta života, kao i muziku i kulturu. Naglasio je da je reč isključivo o njegovom ličnom mišljenju i pozvao pratioce da iznesu svoje stavove.

Srbija odnela najviše prvih mesta

Prema njegovoj oceni, Srbija je zauzela prvo mesto u čak četiri kategorije – sportu, istoriji, noćnom životu, kao i muzici i kulturi.

Govoreći o sportu, Dacešin je istakao da Hrvatska ima impresivne rezultate u fudbalu, rukometu i tenisu, ali smatra da Srbija ipak prednjači zahvaljujući sportistima poput Novaka Đokovića i Nikole Jokića, kao i uspesima reprezentacija u košarci, odbojci i vaterpolu.

Posebno je pohvalio atmosferu na utakmicama Partizana i Crvene zvezde, navodeći da je dovoljno prisustvovati jednom košarkaškom derbiju kako bi se shvatilo koliko je sport važan ljudima u Srbiji.

Beograd izdvojio kao centar zabave i kulture

Kada je reč o noćnom životu, Dacešin smatra da Beograd nema konkurenciju ne samo na Balkanu, već da se može porediti i sa najvećim evropskim metropolama. Kako kaže, raznovrsna ponuda kafana, klubova, splavova i drugih mesta za izlazak čini srpsku prestonicu jednom od najprivlačnijih destinacija za ljubitelje provoda.

Srbija je, prema njegovom mišljenju, vodeća i kada je u pitanju istorijsko nasleđe. Kao najznačajnije lokalitete izdvojio je Lepenski vir, Vinču, Feliks Romulijanu i Viminacijum, naglašavajući da upravo ovi spomenici svedoče o bogatoj prošlosti i značaju Srbije kroz različite epohe.

Prvo mesto Srbija je osvojila i u kategoriji muzike i kulture. Dacešin smatra da je Beograd decenijama bio jedan od najvažnijih kulturnih centara ovog dela Evrope, poznat po bogatoj muzičkoj sceni, pozorištu, filmu, književnosti i brojnim festivalima koji i danas privlače posetioce iz regiona i sveta.

Evo koje su zemlje najbolje u ostalim kategorijama

U ostalim oblastima prvo mesto pripalo je drugim državama regiona. Severna Makedonija osvojila je najviše ocene za hranu i gostoprimstvo, Bosna i Hercegovina za prirodne lepote i najbolji odnos cene i kvaliteta života, Hrvatska za more i plaže, dok je Slovenija proglašena najboljom kada je reč o gradskoj arhitekturi.

Na kraju, Robert Dacešin poručio je da njegovo poređenje nije napravljeno kako bi izazvalo rasprave ili podele među narodima, već da pokaže koliko svaka od zemalja bivše Jugoslavije ima jedinstvene kvalitete. Dodao je da upravo različitosti predstavljaju najveće bogatstvo regiona i zaključio da bi zajednički potencijal ovih država bio izuzetno snažan kada bi se njihove najbolje osobine posmatrale kao celina.