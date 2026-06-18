Uporna buđ na zidovima često je problem koji se vraća uprkos ribanju i ponovnom krečenju. Koliko god puta da očistite kupatilo ili prefarbate zidove, crne tačkice se obično ponovo pojave, najčešće u uglovima i iza ormarića.

Stručnjaci ističu da razlog nije samo u nečistoći, već u vlazi i uslovima koji omogućavaju razvoj plesni duboko u zidovima.

Zašto se buđ stalno vraća?

Krečenje preko postojećih fleka ne rešava problem, već ga samo privremeno prikriva. Spore plesni često ostaju ispod sloja boje i ponovo se aktiviraju čim se poveća vlažnost u prostoru.

Posebno su pogođena kupatila bez prozora ili sa slabom ventilacijom, gde se para od tuširanja zadržava na hladnim površinama i stvara idealne uslove za razvoj buđi.

Visoka vlažnost vazduha tokom toplijih meseci dodatno pogoršava situaciju, jer se vlaga lakše zadržava u zatvorenim prostorima.

Trik od 50 dinara koji uklanja buđ

Jedno od najjednostavnijih i najjeftinijih rešenja jeste upotreba 90% medicinskog alkohola.

Potrebno je samo malo alkohola sipati u prskalicu ili naneti na krpu, bez razblaživanja vodom. Koncentrovani alkohol deluje tako što isušuje i uništava spore plesni na površini zida.

Postupak je sledeći:

Naprskati alkohol direktno na zahvaćene površine

Ostaviti da deluje oko 10 minuta

Prebrisati starom četkicom ili krpom, posebno u fugama

Završiti brisanjem suvom krpom, bez ispiranja vodom

Za razliku od nekih sredstava koja ostavljaju vlagu, ovaj postupak ne zahteva dodatno ispiranje.

Kako sprečiti da se buđ ponovo pojavi?

Najvažniji korak nije samo uklanjanje, već kontrola vlage u prostoru.

Preporučuje se da se nakon tuširanja prostorija provetri, makar nekoliko minuta, kako bi se smanjila kondenzacija pare. Ako postoji prozor, dovoljno je kratko provetravanje.

Redovno preventivno čišćenje alkoholom jednom nedeljno može pomoći da se buđ ne vrati, posebno u kritičnim uglovima i fugama.

Kada problem postaje ozbiljniji?

Ako se buđ vraća uprkos redovnom čišćenju i ako su zidovi konstantno vlažni na dodir, moguće je da postoji dublji problem.

U takvim slučajevima uzrok može biti curenje cevi ili loša hidroizolacija, što zahteva intervenciju majstora.

Ignorisanje tog problema može dovesti do oštećenja maltera i znatno skupljih popravki u budućnosti, pa je pravovremena reakcija ključna.