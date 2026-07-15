Reč je o čuvenim borosanama, cipelama koje su decenijama bile sinonim za udobnost, a danas ih mnogi smatraju pretečom modernog trenda takozvanih "ružnih", ali izuzetno praktičnih cipela.

Novo interesovanje za borosane pokrenula je hrvatska influenserka Nina Skočak, koja je u viralnom videu podsetila svoje pratioce na istoriju ovog legendarnog modela. Mnogi mlađi korisnici društvenih mreža prvi put su čuli za obuću koju su njihove bake i majke nosile gotovo svakodnevno.

Borosane nisu nastale slučajno. Njihov razvoj trajao je oko godinu dana, a osmislio ih je tim stručnjaka predvođen ortopedom dr Brankom Strinovićem iz Zagreba. Cilj je bio da se napravi obuća koja će pružiti maksimalnu udobnost ženama koje veći deo radnog dana provode na nogama.

Kada su predstavljene 1968. godine, bile su dostupne u prepoznatljivoj plavo-beloj i potpuno beloj varijanti. Vrlo brzo postale su omiljeni izbor medicinskih sestara, frizerki, fabričkih radnica i mnogih drugih žena kojima je udobnost bila važnija od prolaznih modnih trendova.

Njihova popularnost rasla je iz godine u godinu. Tokom sedamdesetih godina prodavalo se oko pola miliona pari godišnje, a gotovo da nije bilo domaćinstva u Jugoslaviji koje nije posedovalo makar jedan par ovih cipela. Borosane su postale simbol praktičnosti, kvaliteta i dugotrajnosti.

Danas, kada su anatomska obuća i udobni modeli ponovo među najvećim svetskim trendovima, mnogi smatraju da su borosane bile daleko ispred svog vremena. Ono što je nekada bila isključivo radna obuća, danas se sve češće nosi i kao deo svakodnevnih modnih kombinacija.

Posebno je zanimljivo da proizvodnja nikada nije prestala. Borosane se i dalje izrađuju u Hrvatskoj u okviru kompanije Borovo, zajedno sa još jednim kultnim modelom iz prošlosti – legendarnim Startas patikama.

Povratak borosana još jednom potvrđuje da se pravi kvalitet i udobnost nikada ne zaboravljaju. Trendovi dolaze i prolaze, ali obuća koja omogućava da bez problema provedete ceo dan na nogama očigledno uvek pronađe put do novih generacija.