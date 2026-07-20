„Pre je bilo bolje“ – rečenica je koju često čujemo od ljudi koji se osvrću na prošla vremena. Bez obzira na godine, prošlost se neretko pamti kroz lepše trenutke, kada smo bili mlađi, bezbrižniji i imali manje životnih obaveza.

Kada je reč o životu u Jugoslaviji, mnogi koji su ga zaista proživeli ističu da su pojedine navike i vrednosti bile drugačije, a u nekim slučajevima i korisne za svakodnevni život.

Naravno, taj period nije bio bez problema – plate su često bile skromne, izbor proizvoda ograničen, a nestašice i čekanja nisu bili nepoznati. Ipak, ljudi su razvili načine da štede, popravljaju i bolje koriste ono što imaju.

Iz tog vremena mogu se izdvojiti četiri navike koje i danas mogu biti dragocene.

1. Popravi, ne bacaj

Danas je česta reakcija da se pokvaren uređaj, komad odeće ili kućni predmet odmah zameni novim. Međutim, takav način potrošnje može značajno da optereti kućni budžet.

Nekada se gotovo ništa nije bacalo bez pokušaja popravke. Rajsferšlusi su se menjali, dugmad prišivala, odeća krpila, obuća popravljala, a kućni aparati nosili kod majstora.

Takav odnos prema stvarima produžavao je njihov vek, štedeo novac i razvijao naviku odgovornijeg odnosa prema potrošnji.

2. Zimnica kao pomoć za kućni budžet

Priprema zimnice bila je deo tradicije mnogih domaćinstava. Tokom leta i jeseni pripremali su se džemovi, sokovi, turšija, kiseli kupus, paprike i krastavci.

Znalo se šta se nalazi u ostavi i kako će se iskoristiti tokom hladnijih meseci.

Iako danas gotovo sve namirnice možemo pronaći tokom cele godine, čuvanje sezonskog voća i povrća i dalje može imati smisla. Kada su proizvodi najjeftiniji i najkvalitetniji, mogu se pripremiti za kasniju upotrebu – kroz zamrzavanje, pravljenje kompota ili domaćih proizvoda.

3. Štednja kao svakodnevna navika

Mnoge porodice nekada su imale štedne knjižice i trudile se da deo prihoda ostave sa strane za nepredviđene situacije.

Iako takva štednja nije uvek donosila veliku zaradu, postojala je navika da se ne potroši baš sve što se zaradi.

Danas postoje različiti načini čuvanja novca, od bankovnih računa do digitalnih alata za praćenje troškova, ali osnovna ideja ostaje ista – čak i male, redovne uštede mogu doneti veću finansijsku sigurnost.

4. Praktične veštine koje štede novac

Mnoge svakodnevne veštine nekada su bile sastavni deo života. Učila se praktična ekonomija domaćinstva, šivenje, prepravka odeće, pletenje i različiti ručni radovi.

Mnogi su sami popravljali stvari u kući ili pravili jednostavne predmete od materijala koji su imali.

Osim što su smanjivale troškove, ove veštine razvijale su samostalnost, kreativnost i osećaj zadovoljstva zbog toga što se nešto može napraviti sopstvenim rukama.

Da li je zaista nekada bilo bolje?

Život u Jugoslaviji nije bio ni idealan ni potpuno negativan. Postojali su izazovi, ali i određene navike koje su podsticale štedljivost, snalažljivost i međusobnu pomoć.

Danas živimo u vremenu većeg izbora i bržeg načina života, ali neke stare navike i dalje mogu biti korisne – popravljanje umesto bacanja, priprema hrane unapred, štednja i razvijanje praktičnih veština.

Možda nije stvar u tome da je nekada sve bilo bolje, već da su neke lekcije iz prošlosti i dalje vredne primene u savremenom životu.